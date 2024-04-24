В Тюмени 1 мая будет закрыто движение для автомобилей на участке дороги от улицы Профсоюзной до улицы Николая Машарова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.
«В связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного годовщине присвоения Тюмени звания „Город трудовой доблести“, 01.05.2024 в период с 07 до 12 часов будет прекращено движение транспортных средств на проезде к автомобильной дороге ул. Станкостроителей от ул. Профсоюзной до здания № 2 по ул. Николая Машарова. Всем участникам дорожного движения рекомендуем обращать внимание на знаки, соблюдать Правила дорожного движения РФ», — сообщили в мэрии.
Карта дорог в центре Тюмени, с указанным перекрытым участком
Скрин: мэрия Тюмени
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В Тюмени 1 мая будет закрыто движение для автомобилей на участке дороги от улицы Профсоюзной до улицы Николая Машарова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «В связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного годовщине присвоения Тюмени звания „Город трудовой доблести“, 01.05.2024 в период с 07 до 12 часов будет прекращено движение транспортных средств на проезде к автомобильной дороге ул. Станкостроителей от ул. Профсоюзной до здания № 2 по ул. Николая Машарова. Всем участникам дорожного движения рекомендуем обращать внимание на знаки, соблюдать Правила дорожного движения РФ», — сообщили в мэрии. Предлагаемая схема объезда — по улице Профсоюзной. Ранее URA.RU писало, что В Тюмени будет закрыто движение по улице Ленина в течение полугода.