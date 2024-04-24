24 апреля 2024

В центре Тюмени на полдня перекроют дорогу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , знак стоп, ремонтные работы, проезд закрыт
Водителям рекомендовано обращать на знаки в районе перекрытой дороги Фото:

В Тюмени 1 мая будет закрыто движение для автомобилей на участке дороги от улицы Профсоюзной до улицы Николая Машарова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«В связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного годовщине присвоения Тюмени звания „Город трудовой доблести“, 01.05.2024 в период с 07 до 12 часов будет прекращено движение транспортных средств на проезде к автомобильной дороге ул. Станкостроителей от ул. Профсоюзной до здания № 2 по ул. Николая Машарова. Всем участникам дорожного движения рекомендуем обращать внимание на знаки, соблюдать Правила дорожного движения РФ», — сообщили в мэрии.

Предлагаемая схема объезда — по улице Профсоюзной. Ранее URA.RU писало, что В Тюмени будет закрыто движение по улице Ленина в течение полугода.

Карта дорог в центре Тюмени, с указанным перекрытым участком
Карта дорог в центре Тюмени, с указанным перекрытым участком

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В Тюмени 1 мая будет закрыто движение для автомобилей на участке дороги от улицы Профсоюзной до улицы Николая Машарова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «В связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного годовщине присвоения Тюмени звания „Город трудовой доблести“, 01.05.2024 в период с 07 до 12 часов будет прекращено движение транспортных средств на проезде к автомобильной дороге ул. Станкостроителей от ул. Профсоюзной до здания № 2 по ул. Николая Машарова. Всем участникам дорожного движения рекомендуем обращать внимание на знаки, соблюдать Правила дорожного движения РФ», — сообщили в мэрии. Предлагаемая схема объезда — по улице Профсоюзной. Ранее URA.RU писало, что В Тюмени будет закрыто движение по улице Ленина в течение полугода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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