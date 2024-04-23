23 апреля 2024

В Тюмени на полгода перекроют центральную улицу Ленина. Карта

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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , проезд закрыт, проезд запрещен, ремонт дороги
1 мая в Тюмени начнется капремонт улицы Ленина Фото:

В Тюмени (Тюменская область) из-за выполнения ремонтных работ будет временно перекрыто дорожное движение на четырех участках улицы Ленина. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Там добавили, что капремонт дороги продлится с 1 мая по 1 ноября 2024 года.

«В период с 1 мая по 1 ноября 2024 года в связи с выполнением работ по объекту „Капитальный ремонт по ул. Ленина“ будет организовано перекрытие автомобильных дорог на следующих участках: ул. Ленина от ул. Красина до ул. Челюскинцев; ул. Тургенева от ул. Ленина до ул. Урицкого; ул. Семакова от ул. Ленина до ул. Урицкого. А также на ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Урицкого», — указано на официальном сайте городской администрации.

Там добавили, что из-за ремонта на Ленина будут временно изменены схемы движения общественного транспорта. Городские маршруты №№ 9, 11, 14, 17, 17к, 18, 24, 30, 33, 37, 37д, 54, 54д, 55, 62, 68, 85, 99, 141, 146, 149 станут объезжать участки, закрытые для проезда, но с сохранением заездов на остановочные пункты.

Работы по капремонту улицы Ленина продлятся с 1 мая по 1 ноября 2024 года
Работы по капремонту улицы Ленина продлятся с 1 мая по 1 ноября 2024 года

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В Тюмени (Тюменская область) из-за выполнения ремонтных работ будет временно перекрыто дорожное движение на четырех участках улицы Ленина. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Там добавили, что капремонт дороги продлится с 1 мая по 1 ноября 2024 года. «В период с 1 мая по 1 ноября 2024 года в связи с выполнением работ по объекту „Капитальный ремонт по ул. Ленина“ будет организовано перекрытие автомобильных дорог на следующих участках: ул. Ленина от ул. Красина до ул. Челюскинцев; ул. Тургенева от ул. Ленина до ул. Урицкого; ул. Семакова от ул. Ленина до ул. Урицкого. А также на ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Урицкого», — указано на официальном сайте городской администрации. Там добавили, что из-за ремонта на Ленина будут временно изменены схемы движения общественного транспорта. Городские маршруты №№ 9, 11, 14, 17, 17к, 18, 24, 30, 33, 37, 37д, 54, 54д, 55, 62, 68, 85, 99, 141, 146, 149 станут объезжать участки, закрытые для проезда, но с сохранением заездов на остановочные пункты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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