В Тюмени на полгода перекроют центральную улицу Ленина. Карта

24 апреля 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

1 мая в Тюмени начнется капремонт улицы Ленина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени (Тюменская область) из-за выполнения ремонтных работ будет временно перекрыто дорожное движение на четырех участках улицы Ленина. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Там добавили, что капремонт дороги продлится с 1 мая по 1 ноября 2024 года. «В период с 1 мая по 1 ноября 2024 года в связи с выполнением работ по объекту „Капитальный ремонт по ул. Ленина“ будет организовано перекрытие автомобильных дорог на следующих участках: ул. Ленина от ул. Красина до ул. Челюскинцев; ул. Тургенева от ул. Ленина до ул. Урицкого; ул. Семакова от ул. Ленина до ул. Урицкого. А также на ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Урицкого», — указано на официальном сайте городской администрации. Там добавили, что из-за ремонта на Ленина будут временно изменены схемы движения общественного транспорта. Городские маршруты №№ 9, 11, 14, 17, 17к, 18, 24, 30, 33, 37, 37д, 54, 54д, 55, 62, 68, 85, 99, 141, 146, 149 станут объезжать участки, закрытые для проезда, но с сохранением заездов на остановочные пункты. Работы по капремонту улицы Ленина продлятся с 1 мая по 1 ноября 2024 года официальный сайт администрации г. Тюмени Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени (Тюменская область) из-за выполнения ремонтных работ будет временно перекрыто дорожное движение на четырех участках улицы Ленина. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации. Там добавили, что капремонт дороги продлится с 1 мая по 1 ноября 2024 года. «В период с 1 мая по 1 ноября 2024 года в связи с выполнением работ по объекту „Капитальный ремонт по ул. Ленина“ будет организовано перекрытие автомобильных дорог на следующих участках: ул. Ленина от ул. Красина до ул. Челюскинцев; ул. Тургенева от ул. Ленина до ул. Урицкого; ул. Семакова от ул. Ленина до ул. Урицкого. А также на ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Урицкого», — указано на официальном сайте городской администрации. Там добавили, что из-за ремонта на Ленина будут временно изменены схемы движения общественного транспорта. Городские маршруты №№ 9, 11, 14, 17, 17к, 18, 24, 30, 33, 37, 37д, 54, 54д, 55, 62, 68, 85, 99, 141, 146, 149 станут объезжать участки, закрытые для проезда, но с сохранением заездов на остановочные пункты.