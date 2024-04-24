Глава Абатского муниципального района (Тюменская область) Игорь Васильев призвали жителей сел срочно эвакуироваться из-за поднимающегося уровня воды. Сообщение об этом появилось в официальном telegram-канале главы.
«Райцентр с. Абатское, со всех сторон вода, уровень которой продолжает расти. Стихия не предсказуема. Никто не гарантирует безопасность. Необходима срочная эвакуация!», — сообщает Игорь Васильев.
Уровень воды в реке Ишим возле села Абатское составляет 1135 см, что выше критической отметки на 275 см, — передает инфоцентр правительства региона. Больше подробностей о паводке в Тюменской области — в трансляции URA.RU.
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Глава Абатского муниципального района (Тюменская область) Игорь Васильев призвали жителей сел срочно эвакуироваться из-за поднимающегося уровня воды. Сообщение об этом появилось в официальном telegram-канале главы. «Райцентр с. Абатское, со всех сторон вода, уровень которой продолжает расти. Стихия не предсказуема. Никто не гарантирует безопасность. Необходима срочная эвакуация!», — сообщает Игорь Васильев. Уровень воды в реке Ишим возле села Абатское составляет 1135 см, что выше критической отметки на 275 см, — передает инфоцентр правительства региона. Больше подробностей о паводке в Тюменской области — в трансляции URA.RU.