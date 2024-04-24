24 апреля 2024

Глава затопляемого района Тюменской области призвал к срочной эвакуации. Видео

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Паводок, Кошкаргай. Ишимский район. Тюмень, половодье, чрезвычайная ситуация, дамба, укрепление, паводок, наводнение, строительство, стихийное бедствие, разлив
Уровень воды в реке Ишим возле села Абатское составляет 1135 см Фото:

Глава Абатского муниципального района (Тюменская область) Игорь Васильев призвали жителей сел срочно эвакуироваться из-за поднимающегося уровня воды. Сообщение об этом появилось в официальном telegram-канале главы.

«Райцентр с. Абатское, со всех сторон вода, уровень которой продолжает расти. Стихия не предсказуема. Никто не гарантирует безопасность. Необходима срочная эвакуация!», — сообщает Игорь Васильев.

Уровень воды в реке Ишим возле села Абатское составляет 1135 см, что выше критической отметки на 275 см, — передает инфоцентр правительства региона. Больше подробностей о паводке в Тюменской области — в трансляции URA.RU.

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Глава Абатского муниципального района (Тюменская область) Игорь Васильев призвали жителей сел срочно эвакуироваться из-за поднимающегося уровня воды. Сообщение об этом появилось в официальном telegram-канале главы. «Райцентр с. Абатское, со всех сторон вода, уровень которой продолжает расти. Стихия не предсказуема. Никто не гарантирует безопасность. Необходима срочная эвакуация!», — сообщает Игорь Васильев. Уровень воды в реке Ишим возле села Абатское составляет 1135 см, что выше критической отметки на 275 см, — передает инфоцентр правительства региона. Больше подробностей о паводке в Тюменской области — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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