Мэр Руслан Кухарук защитил своих подчиненных на заседании гордумы

Глава Тюмени высказался в защиту подчиненных после просьбы депутата провести служебную проверку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Тюменской администрации Руслан Кухарук защитил своих подчиненных во время заседания гордумы. У депутата Юрия Коновалова возникли вопросы к сотрудникам администрации, которые, по его мнению, составляли некорректные ответы на его запросы, в результате он попросил мэра города провести служебную проверку, сообщает корреспондент URA.RU с места проведения заседания.

«Пользуясь случаем прошу назначить служебную проверку. Как так получилось, что специалисты дали необъективную информацию, введя в заблуждение?» — обратился к Руслану Кухаруку депутат Юрий Коновалов.

Недовольство депутата вызвали несколько случаев, когда, по его мнению, на запросы отвечали не разобравшись в ситуации. Одним из таких стала отработка вопроса строительства детской площадки на улице Червишевский тракт 94. Она уже была построена в 2014 году, но в 2020 ее ликвидировали по представлению прокурора, а новую по плану собирались делать не раньше 2029-го. С защитой своих подчиненных выступил мэр Руслан Кухарук.

«Аналитика была проведена нашими специалистами. По конкретному вопросу, по Червишевскому тракту. Наши специалисты отработали так, как должны были отработать по закону. Юрий Иванович со мной этот вопрос решил в процессе формирования наказов жителей», — сказал глава Тюмени. Он также отметил, что в решении таких частных случаев и состоит заслуга деятельности депутатов.

Ранее агентство сообщало, что в Тюмени вновь рассмотрят вопрос введения формы для водителей автобусов. Подобные нововведения власти пытаются устроить не в первый раз. Прошлая попытка 2014 года не увенчалась успехом.