Бывший вице-премьер Христенко представил последнюю часть выставки в Челябинске. Фото, видео

25 апреля 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

На фотовыставке Христенко рассказал истории героев своих снимков губернатору Текслеру Фото: Александра Пруссакова © URA.RU Бывший вице-премьер правительства РФ, уроженец Челябинской области Виктор Христенко 25 апреля представил заключительную часть своей фотовыставки «+/− 90» в Челябинске. Христенко рассказал истории о героях своих снимков, сделанных в поездках по российской глубинке. «На заключительной части персональной фотовыставки „Я так вижу“ Христенко представил снимки жителей российской глубинки, в возрасте около 90 лет. Он показал серию портретов »+/− 90« губернатору Алексею Текслеру, рассказав историю каждого из героев своих работ», — передает корреспондент URA.RU с экспозиции. Христенко поделился, что изначальной идеей было, назвать серию снимков «Уходящая натура», однако к концу работы над коллекцией она приобрела название «+/− 90». Экспедиции по отдаленным селам и деревням России он посвятил два года. Для автора было важно прикоснуться к быту людей с непростой судьбой, живущих в глубинке всю свою жизнь. Выставка фоторабот Христенко открыта в Челябинске с 8 марта. На протяжении почти двух месяцев экспозицию дополняла новая фотоисториях. Перед заключительной частью посетителям представили испанскую серию «Быть тореро» (8 марта), посвященной жизни андалузского матадора Пепина Лирии, «Город» (26 марта) и «Люди» (9 апреля) с репортажами из стран Европы, а также России и США. С искусством фотографии политик познакомился в пять лет, когда сделал первый в своей жизни снимок. Хобби стало его страстью, однако впервые Христенко показал свои работы в 66 лет. Каждую из представленных работ автор выставил на продажу, а средства от реализации он планирует направить на поддержку челябинских ученых и студентов. Политическая карьера Христенко началась в 1990 году, когда его избрали в горсовет Челябинска. С 1991 по 1996 года он занимал пост челябинского вице-губернатора, а с 1997-го был полпредом президента в регионе. В том же году стал замминистра финансов РФ, в ранге вице-премьера, а с 24 февраля по 5 марта 2004 года исполнял обязанности главы российского правительства. Затем руководил министерством промышленности и торговли РФ, сдав эту должность в феврале 2012 года Денису Мантурову. Героями снимков политика стали жители российской глубинки с непростой судьбой Фото: Александра Пруссакова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший вице-премьер правительства РФ, уроженец Челябинской области Виктор Христенко 25 апреля представил заключительную часть своей фотовыставки «+/− 90» в Челябинске. Христенко рассказал истории о героях своих снимков, сделанных в поездках по российской глубинке. «На заключительной части персональной фотовыставки „Я так вижу“ Христенко представил снимки жителей российской глубинки, в возрасте около 90 лет. Он показал серию портретов »+/− 90« губернатору Алексею Текслеру, рассказав историю каждого из героев своих работ», — передает корреспондент URA.RU с экспозиции. Христенко поделился, что изначальной идеей было, назвать серию снимков «Уходящая натура», однако к концу работы над коллекцией она приобрела название «+/− 90». Экспедиции по отдаленным селам и деревням России он посвятил два года. Для автора было важно прикоснуться к быту людей с непростой судьбой, живущих в глубинке всю свою жизнь. Выставка фоторабот Христенко открыта в Челябинске с 8 марта. На протяжении почти двух месяцев экспозицию дополняла новая фотоисториях. Перед заключительной частью посетителям представили испанскую серию «Быть тореро» (8 марта), посвященной жизни андалузского матадора Пепина Лирии, «Город» (26 марта) и «Люди» (9 апреля) с репортажами из стран Европы, а также России и США. С искусством фотографии политик познакомился в пять лет, когда сделал первый в своей жизни снимок. Хобби стало его страстью, однако впервые Христенко показал свои работы в 66 лет. Каждую из представленных работ автор выставил на продажу, а средства от реализации он планирует направить на поддержку челябинских ученых и студентов. Политическая карьера Христенко началась в 1990 году, когда его избрали в горсовет Челябинска. С 1991 по 1996 года он занимал пост челябинского вице-губернатора, а с 1997-го был полпредом президента в регионе. В том же году стал замминистра финансов РФ, в ранге вице-премьера, а с 24 февраля по 5 марта 2004 года исполнял обязанности главы российского правительства. Затем руководил министерством промышленности и торговли РФ, сдав эту должность в феврале 2012 года Денису Мантурову.