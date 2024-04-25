В Германии предупредили Украину о новом наступлении ВС РФ

Военный эксперт Репке: ВС РФ наступают в Донецкой области

25 апреля 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Юлиан Репке назвал помощь Запада главной надеждой ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ начали наступление в Донецкой области. Такое предположение сделал немецкий военный эксперт издания Bild Юлиан Репке. По его словам, у военнослужащих ВСУ не получается стабилизировать обстановку на направлении. «Российская армия развивает наступление в Донецкой области», — предположил Репке. Его слова передает telegram-канал «BILD на русском». Он отметил, что бойцам ВСУ не удается стабилизовать ситуацию на фронте. Репке подчеркнул, что главной надеждой у украинской армии является поступление нового вооружения. Ранее в Сенате США был согласован проект закона по отправке на Украине помощи в размере 61 миллиарда долларов. По словам Репке, поддержка Запада бесполезна для ВСУ из-за мобилизации. Сами украинцы также уверены, что новый пакет помощи не поможет в конфликте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ начали наступление в Донецкой области. Такое предположение сделал немецкий военный эксперт издания Bild Юлиан Репке. По его словам, у военнослужащих ВСУ не получается стабилизировать обстановку на направлении. «Российская армия развивает наступление в Донецкой области», — предположил Репке. Его слова передает telegram-канал «BILD на русском». Он отметил, что бойцам ВСУ не удается стабилизовать ситуацию на фронте. Репке подчеркнул, что главной надеждой у украинской армии является поступление нового вооружения. Ранее в Сенате США был согласован проект закона по отправке на Украине помощи в размере 61 миллиарда долларов. По словам Репке, поддержка Запада бесполезна для ВСУ из-за мобилизации. Сами украинцы также уверены, что новый пакет помощи не поможет в конфликте.