В Германии предупредили Украину о новом наступлении ВС РФ

ВС РФ начали наступление в Донецкой области. Такое предположение сделал немецкий военный эксперт издания Bild Юлиан Репке. По его словам, у военнослужащих ВСУ не получается стабилизировать обстановку на направлении.
«Российская армия развивает наступление в Донецкой области», — предположил Репке. Его слова передает telegram-канал «BILD на русском».
Он отметил, что бойцам ВСУ не удается стабилизовать ситуацию на фронте. Репке подчеркнул, что главной надеждой у украинской армии является поступление нового вооружения.
Ранее в Сенате США был согласован проект закона по отправке на Украине помощи в размере 61 миллиарда долларов. По словам Репке, поддержка Запада бесполезна для ВСУ из-за мобилизации. Сами украинцы также уверены, что новый пакет помощи не поможет в конфликте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.