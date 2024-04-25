В Германии предупредили Украину о новом наступлении ВС РФ

Военный эксперт Репке: ВС РФ наступают в Донецкой области
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Вооруженные силы РФ. stock, залп, пуск, град, рсзо,  stock
Юлиан Репке назвал помощь Запада главной надеждой ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ начали наступление в Донецкой области. Такое предположение сделал немецкий военный эксперт издания Bild Юлиан Репке. По его словам, у военнослужащих ВСУ не получается стабилизировать обстановку на направлении.

«Российская армия развивает наступление в Донецкой области», — предположил Репке. Его слова передает telegram-канал «BILD на русском».

Он отметил, что бойцам ВСУ не удается стабилизовать ситуацию на фронте. Репке подчеркнул, что главной надеждой у украинской армии является поступление нового вооружения.

Ранее в Сенате США был согласован проект закона по отправке на Украине помощи в размере 61 миллиарда долларов. По словам Репке, поддержка Запада бесполезна для ВСУ из-за мобилизации. Сами украинцы также уверены, что новый пакет помощи не поможет в конфликте.

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ВС РФ начали наступление в Донецкой области. Такое предположение сделал немецкий военный эксперт издания Bild Юлиан Репке. По его словам, у военнослужащих ВСУ не получается стабилизировать обстановку на направлении. «Российская армия развивает наступление в Донецкой области», — предположил Репке. Его слова передает telegram-канал «BILD на русском». Он отметил, что бойцам ВСУ не удается стабилизовать ситуацию на фронте. Репке подчеркнул, что главной надеждой у украинской армии является поступление нового вооружения. Ранее в Сенате США был согласован проект закона по отправке на Украине помощи в размере 61 миллиарда долларов. По словам Репке, поддержка Запада бесполезна для ВСУ из-за мобилизации. Сами украинцы также уверены, что новый пакет помощи не поможет в конфликте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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