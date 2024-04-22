Bild: поддержка Запада бесполезна для ВСУ из-за мобилизации

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
На Украине отмечается нехватка солдат ВСУ, отмечает аналитик Юлиан Репке Фото:

Пока Украина не мобилизует хотя бы 250 тысяч своих граждан, ей не помогут и все деньги, которые США и другие страны Запада потенциально могут отправить. С таким мнением выступил военный эксперт издания Bild Юлиан Репке.

«Все американские деньги, вся поддержка Запада, все немецкое оружие не помогут, если Украина не мобилизует еще 250 000 солдат, по крайней мере, для усиления слишком слабого личного состава», — подчеркнул аналитик Bild Юлиан Репке в своем аккаунте в соцсети X. Он подчеркнул, что российские военные продолжают продвигаться на различных участках фронта. В частности, отметил аналитик, ВС РФ уже подобрались к Очеретино (авдеевское направление).

Накануне российские штурмовики ликвидировали украинских солдат в районе Очеретино. В Минобороны РФ также сообщили в российские военные освободили Новомихайловку в ДНР. До этого Киев потерял Часов Яр, сообщает MK.RU. ВСУ безуспешно пытаются противостоять российским бойцам на авдеевском направлении, уточнили в военном ведомстве РФ, передает Life. На Украине наблюдается нехватка военных, при этом пограничники отмечают дезертирство в украинских рядах.

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Пока Украина не мобилизует хотя бы 250 тысяч своих граждан, ей не помогут и все деньги, которые США и другие страны Запада потенциально могут отправить. С таким мнением выступил военный эксперт издания Bild Юлиан Репке. «Все американские деньги, вся поддержка Запада, все немецкое оружие не помогут, если Украина не мобилизует еще 250 000 солдат, по крайней мере, для усиления слишком слабого личного состава», — подчеркнул аналитик Bild Юлиан Репке в своем аккаунте в соцсети X. Он подчеркнул, что российские военные продолжают продвигаться на различных участках фронта. В частности, отметил аналитик, ВС РФ уже подобрались к Очеретино (авдеевское направление). Накануне российские штурмовики ликвидировали украинских солдат в районе Очеретино. В Минобороны РФ также сообщили в российские военные освободили Новомихайловку в ДНР. До этого Киев потерял Часов Яр, сообщает MK.RU. ВСУ безуспешно пытаются противостоять российским бойцам на авдеевском направлении, уточнили в военном ведомстве РФ, передает Life. На Украине наблюдается нехватка военных, при этом пограничники отмечают дезертирство в украинских рядах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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