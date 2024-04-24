Житель Кургана незаконно прописал двух мигрантов в сгоревшем доме

25 апреля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Курганцу грозит срок за фиктивную прописку иностранцев в сгоревшем доме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Под Курганом местный 50-летний житель незаконно прописал двух мигрантов в сгоревшем доме в одном из садоводств. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «50-летний гражданин обратился в МФЦ с целью постановки на учет по своему адресу двух жителей одной из среднеазиатских республик. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками полиции осуществлен выезд на указанный адрес в одном из садоводств вблизи Кургана. Было установлено, что имеющееся на участке строение уничтожено в результате пожаров в 2022 году и не пригодно для проживания», — говорится на сайте ведомства. На злоумышленника возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. За фиктивную прописку мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что курганцы обманули миграционную службу и помогли иностранцам остаться в РФ. Должностные лица выдали незаконные сертификаты о сдаче экзаменов 19 нелегалам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Курганом местный 50-летний житель незаконно прописал двух мигрантов в сгоревшем доме в одном из садоводств. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «50-летний гражданин обратился в МФЦ с целью постановки на учет по своему адресу двух жителей одной из среднеазиатских республик. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками полиции осуществлен выезд на указанный адрес в одном из садоводств вблизи Кургана. Было установлено, что имеющееся на участке строение уничтожено в результате пожаров в 2022 году и не пригодно для проживания», — говорится на сайте ведомства. На злоумышленника возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. За фиктивную прописку мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что курганцы обманули миграционную службу и помогли иностранцам остаться в РФ. Должностные лица выдали незаконные сертификаты о сдаче экзаменов 19 нелегалам.