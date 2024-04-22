Курганцы обманули миграционную службу и помогли иностранцам остаться в РФ

Курганцы незаконно помогли мигрантам пройти экзамены Фото: Анна Майорова © URA.RU

Двух курганцев будут судить за незаконную помощь мигрантам. Должностные лица выдавали иностранцам фиктивные сертификаты о знании русского языка и истории, которые учитывались миграционной службой при выдаче разрешения на жительство в России. Об этом сообщили в СУ СК России по Курганской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п „а, в“ ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц, с использованием служебного положения)», — говорится в telegram-канале управления. Курганцы выдали нелегальные сертификаты о сдаче необходимых экзаменов 19 мигрантам.

Группа действовала с июля по октябрь 2023 года. Мужчина находил иностранцев, не знавших русского языка, и предлагал им услуги по сдаче экзамена. Женщина являлась членом комиссии и вносила данные о прохождении экзаменов в ведомости. На основе этих данных миграционная служба выдала 19 разрешений на работу и жительство в России.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что инспектор курганского отдела миграции незаконно помогла более сотни иностранцев. В отношении бывшей сотрудницы внутренних дел было возбуждено уголовное дело, женщина была помещена под арест.