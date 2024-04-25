Компания «Олимпситистрой» (владелец Александр Фомин, проходит по делу замминистра обороны РФ Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина) с 2020 года не выплатила оставшиеся долги за строительство кадетского корпуса в Омске. Об этом в беседе с URA.RU рассказал один из работников стройки Сергей (его бригаде должны порядка 300 тысяч). Он также отметил, что при найме строителям обещали заключить контракты, чего в итоге не случилось.
Александр Фомин, третий фигурант дела о получении крупной взятки экс-замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым, отправлен под стражу до 23 июня. Следствие считает, что он помогал обходить оплату за ремонт и реконструкцию объектов.
«Я работал на стройке Омского кадетского корпуса отделочником три месяца, примерно с августа по ноябрь 2020 года. У меня в бригаде было два человека. Взаимодействовал с нами по работе прораб, которого все звали Сергеем, но настоящее имя — Сечан. Выплаты были редкими. За три месяца работы каждый получил по 25 тысяч рублей. Нам с коллегой остались должны еще около 300 тысяч рублей, которые до сих пор мы не получили. При найме мы просили заключить договора, в компании „Олимпситистрой“ обещали сделать это, но мы никаких документов в итоге не видели. Кроме моей бригады из двух человек, была еще одна из шести. Там тоже все без договора работали, им не выплатили около миллиона рублей. По информации, которую я еще знаю, прорабу все-таки выплачивали деньги, но до нас они не дошли. „Олимпситистрой“ его увольняли, но потом продолжали с ним работать на других основаниях», — рассказал Сергей.
Некоторым строителям Омского кадетского корпуса с 2020 года не выплачиваются деньги
Скрин: читатель URA.RU
Скрин: читатель URA.RU
Скрин: читатель URA.RU
Агентство URA.RU направило запрос ООО «Олимпситистрой». На время публикации материала ответ не был получен.
Замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов задержан 24 апреля по подозрению в получении взятки размером свыше одного миллиона рублей. Ему инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы. В Следственном комитете рассказали, что уже ведутся расследования по делу. Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу были проинформированы о задержании Иванова. Второй фигурант по делу предприниматель, фирма которого выполняла госконтракты ведомства, Сергей Бородин был задержан также 24 апреля. Он проходил обвиняемым в рамках другого расследования. Вся актуальная информация о ходе этого дела в сюжете URA.RU.
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Компания «Олимпситистрой» (владелец Александр Фомин, проходит по делу замминистра обороны РФ Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина) с 2020 года не выплатила оставшиеся долги за строительство кадетского корпуса в Омске. Об этом в беседе с URA.RU рассказал один из работников стройки Сергей (его бригаде должны порядка 300 тысяч). Он также отметил, что при найме строителям обещали заключить контракты, чего в итоге не случилось. Александр Фомин, третий фигурант дела о получении крупной взятки экс-замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым, отправлен под стражу до 23 июня. Следствие считает, что он помогал обходить оплату за ремонт и реконструкцию объектов. «Я работал на стройке Омского кадетского корпуса отделочником три месяца, примерно с августа по ноябрь 2020 года. У меня в бригаде было два человека. Взаимодействовал с нами по работе прораб, которого все звали Сергеем, но настоящее имя — Сечан. Выплаты были редкими. За три месяца работы каждый получил по 25 тысяч рублей. Нам с коллегой остались должны еще около 300 тысяч рублей, которые до сих пор мы не получили. При найме мы просили заключить договора, в компании „Олимпситистрой“ обещали сделать это, но мы никаких документов в итоге не видели. Кроме моей бригады из двух человек, была еще одна из шести. Там тоже все без договора работали, им не выплатили около миллиона рублей. По информации, которую я еще знаю, прорабу все-таки выплачивали деньги, но до нас они не дошли. „Олимпситистрой“ его увольняли, но потом продолжали с ним работать на других основаниях», — рассказал Сергей. Агентство URA.RU направило запрос ООО «Олимпситистрой». На время публикации материала ответ не был получен. Замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов задержан 24 апреля по подозрению в получении взятки размером свыше одного миллиона рублей. Ему инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы. В Следственном комитете рассказали, что уже ведутся расследования по делу. Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу были проинформированы о задержании Иванова. Второй фигурант по делу предприниматель, фирма которого выполняла госконтракты ведомства, Сергей Бородин был задержан также 24 апреля. Он проходил обвиняемым в рамках другого расследования. Вся актуальная информация о ходе этого дела в сюжете URA.RU.