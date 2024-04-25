Челябинский золотопромышленник увеличит уставный капитал

Решение о допэмиссии акций принял совет директоров ЮГК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) вице-спикера заксобрания Челябинской области Виктора Струкова увеличит на 30 миллионов рублей уставный капитал. Как следует из решения совета директоров от 25 апреля, сделано это будет за счет дополнительной эмиссии ценных бумаг.

«Увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций. Количество размещаемых дополнительных акций: 30 миллиардов штук», — сказано в принятом решении.

Совет директоров утвердил проспект ценных бумаг. Номинальная стоимость одной акции составит 0,001 рубля. Лица, имеющие преимущественное право выкупа бумаг, смогут их приобрести по цене ниже стоимости размещения, но не более, чем на 10%. В любом случае проданы акции будут не дешевле номинала.

Судя по тексту документа, осуществление прав по дополнительным акциям будет зависеть от последующих решений эмитента. В блоге компании появился комментарий пресс-службы.

«Вопрос об увеличении уставного капитала является техническим моментом. Согласно законодательству РФ, он необходим для утверждения проспекта эмиссии ценных бумаг, который будет действовать в течение 12 месяцев», — заявили в компании.

В ЮГК добавили, что принятое 25 апреля решение совета директоров обеспечит гибкие условия в ходе дальнейших шагов в контексте сделки. На данный момент размещения акций на бирже не планируется. Золотодобытчик сделал это в ноябре. Дополнительно было выпущено 12,7 млрд штук акций на сумму в 6,987 млрд рублей.