В Тюмени пьяный водитель за рулем «Камаза» сбил машину скорой помощи

Грузовик въехал в экипаж скорой, так как нарушил правила перестроения Фото: Илья Московец © URA.RU

В пригороде Тюмени столкнулись два автомобиля — Камаз и экипаж скорой помощи. Как рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД, по предварительным данным водитель «Камаза» находился в нетрезвом состоянии.

«По предварительным данным, в пригороде Тюмени на участке трассы Екатеринбург — Тюмень водитель автомобиль „Камаз“ нарушил правила перестроения и врезался в автомобиль скорой помощи. Пострадали пять человек — три человека в составе бригады скорой помощи, водитель автомобиля и пациент, находящийся в нем. Пациент — мужчина 1946 года рождения. По предварительным данным, у водителя грузовика наблюдаются признаки опьянения», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.

Обстоятельства аварии выясняются. Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень — Омск столкнулись два большегруза.