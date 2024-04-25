В Тюмени пьяный водитель за рулем «Камаза» сбил машину скорой помощи

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Грузовик въехал в экипаж скорой, так как нарушил правила перестроения Фото:

В пригороде Тюмени столкнулись два автомобиля — Камаз и экипаж скорой помощи. Как рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД, по предварительным данным водитель «Камаза» находился в нетрезвом состоянии.

«По предварительным данным, в пригороде Тюмени на участке трассы Екатеринбург — Тюмень водитель автомобиль „Камаз“ нарушил правила перестроения и врезался в автомобиль скорой помощи. Пострадали пять человек — три человека в составе бригады скорой помощи, водитель автомобиля и пациент, находящийся в нем. Пациент — мужчина 1946 года рождения. По предварительным данным, у водителя грузовика наблюдаются признаки опьянения», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.

Обстоятельства аварии выясняются. Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень — Омск столкнулись два большегруза.

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В пригороде Тюмени столкнулись два автомобиля — Камаз и экипаж скорой помощи. Как рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД, по предварительным данным водитель «Камаза» находился в нетрезвом состоянии. «По предварительным данным, в пригороде Тюмени на участке трассы Екатеринбург — Тюмень водитель автомобиль „Камаз“ нарушил правила перестроения и врезался в автомобиль скорой помощи. Пострадали пять человек — три человека в составе бригады скорой помощи, водитель автомобиля и пациент, находящийся в нем. Пациент — мужчина 1946 года рождения. По предварительным данным, у водителя грузовика наблюдаются признаки опьянения», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД Тюменской области. Обстоятельства аварии выясняются. Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень — Омск столкнулись два большегруза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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