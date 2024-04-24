Глава Сургута приехал в мэрию для прощания с подчиненными

Глава Сургута Андрей Филатов,после того как городская дума приняла его отставку, приехал в мэрию для прощания с подчиненными. Эту информацию подтвердили URA.RU в департаменте массовых коммуникаций сургутской администрации.
«Встреча состоялась в формате аппаратного совещания. На ней присутствовали заместители главы города, руководители структурных подразделения, директора муниципальных предприятий и учреждений. Андрей Филатов поблагодарил коллег за совместную работу, были вручены благодарственные письма и грамоты», — прокомментировали в депкоммуникаций.
Ранее URA.RU сообщало, что дума Сургута приняла отставку главы города. Сам Филатов на заседании не присутствовал. Временно исполняющей обязанности мэра назначена Людмила Батракова.
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