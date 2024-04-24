24 апреля 2024

Глава Сургута приехал в мэрию для прощания с подчиненными

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Филатов приехал в мэрию после отставки с поста главы города
Андрей Филатов приехал в мэрию после отставки с поста главы города Фото:

Глава Сургута Андрей Филатов,после того как городская дума приняла его отставку, приехал в мэрию для прощания с подчиненными. Эту информацию подтвердили URA.RU в департаменте массовых коммуникаций сургутской администрации.

«Встреча состоялась в формате аппаратного совещания. На ней присутствовали заместители главы города, руководители структурных подразделения, директора муниципальных предприятий и учреждений. Андрей Филатов поблагодарил коллег за совместную работу, были вручены благодарственные письма и грамоты», — прокомментировали в депкоммуникаций.

Ранее URA.RU сообщало, что дума Сургута приняла отставку главы города. Сам Филатов на заседании не присутствовал. Временно исполняющей обязанности мэра назначена Людмила Батракова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Сургута Андрей Филатов,после того как городская дума приняла его отставку, приехал в мэрию для прощания с подчиненными. Эту информацию подтвердили URA.RU в департаменте массовых коммуникаций сургутской администрации. «Встреча состоялась в формате аппаратного совещания. На ней присутствовали заместители главы города, руководители структурных подразделения, директора муниципальных предприятий и учреждений. Андрей Филатов поблагодарил коллег за совместную работу, были вручены благодарственные письма и грамоты», — прокомментировали в депкоммуникаций. Ранее URA.RU сообщало, что дума Сургута приняла отставку главы города. Сам Филатов на заседании не присутствовал. Временно исполняющей обязанности мэра назначена Людмила Батракова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...