Кандидатом на праймериз ЕР стал комбат «Югры» и обладатель крапового берета Дмитрий Аксенов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Командир батальона «Югра» подполковник Дмитрий Аксенов подал заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России», предшествующее выборам в думу ХМАО. Он выдвинул свою кандидатуру на праймериз по Югорскому одномандатному избирательному округу № 2 (Югорск), скромно не указав опыт участия в боевых действиях. Анкета Аксенова размещена на сайте предварительного голосования ЕР.

«Аксенов Дмитрий Александрович. Ханты-Мансийский автономный округ, Югорский одномандатный избирательный округ № 2. Член партии», — указано на сайте.

Дмитрий Аксенов — ветеран спецназа, обладатель крапового билета, воевал на Кавказе, где командовал подразделением. После ухода в запас он работал начальником отдела организационного обеспечения в думе ХМАО до сентября 2022 года. Одним из первых получил повестку и отправился в зону СВО по мобилизации. Там Аксенов возглавил именной югорский батальон и получил позывной «Батя». Был ранен, награжден Орденом Мужества. Источники URA.RU называют его кандидатом-фаворитом не только на предварительном голосовании, но и на выборах, которые пройдут осенью. Ему прочат кресло преемника депутата Петра Созонова (лоббист «Газпром Трансгаз Югорска») в думе ХМАО.

Ранее URA.RU писало о ранении Аксенова, которое он получил в зоне СВО. Он получил контузию, идя на штурм с другими бойцами батальона.

Дмитрий Аксенов стал кандидатом на праймериз ЕР Скриншот: URA.RU