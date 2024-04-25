Командир батальона «Югра» Аксенов идет на довыборы в думу ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, эмблема, краповый берет, росгвардия, спецназ
Кандидатом на праймериз ЕР стал комбат «Югры» и обладатель крапового берета Дмитрий Аксенов Фото:

Командир батальона «Югра» подполковник Дмитрий Аксенов подал заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России», предшествующее выборам в думу ХМАО. Он выдвинул свою кандидатуру на праймериз по Югорскому одномандатному избирательному округу № 2 (Югорск), скромно не указав опыт участия в боевых действиях. Анкета Аксенова размещена на сайте предварительного голосования ЕР.

«Аксенов Дмитрий Александрович. Ханты-Мансийский автономный округ, Югорский одномандатный избирательный округ № 2. Член партии», — указано на сайте.

Дмитрий Аксенов — ветеран спецназа, обладатель крапового билета, воевал на Кавказе, где командовал подразделением. После ухода в запас он работал начальником отдела организационного обеспечения в думе ХМАО до сентября 2022 года. Одним из первых получил повестку и отправился в зону СВО по мобилизации. Там Аксенов возглавил именной югорский батальон и получил позывной «Батя». Был ранен, награжден Орденом Мужества. Источники URA.RU называют его кандидатом-фаворитом не только на предварительном голосовании, но и на выборах, которые пройдут осенью. Ему прочат кресло преемника депутата Петра Созонова (лоббист «Газпром Трансгаз Югорска») в думе ХМАО.

Ранее URA.RU писало о ранении Аксенова, которое он получил в зоне СВО. Он получил контузию, идя на штурм с другими бойцами батальона.

Дмитрий Аксенов стал кандидатом на праймериз ЕР
Дмитрий Аксенов стал кандидатом на праймериз ЕР

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командир батальона «Югра» подполковник Дмитрий Аксенов подал заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России», предшествующее выборам в думу ХМАО. Он выдвинул свою кандидатуру на праймериз по Югорскому одномандатному избирательному округу № 2 (Югорск), скромно не указав опыт участия в боевых действиях. Анкета Аксенова размещена на сайте предварительного голосования ЕР. «Аксенов Дмитрий Александрович. Ханты-Мансийский автономный округ, Югорский одномандатный избирательный округ № 2. Член партии», — указано на сайте. Дмитрий Аксенов — ветеран спецназа, обладатель крапового билета, воевал на Кавказе, где командовал подразделением. После ухода в запас он работал начальником отдела организационного обеспечения в думе ХМАО до сентября 2022 года. Одним из первых получил повестку и отправился в зону СВО по мобилизации. Там Аксенов возглавил именной югорский батальон и получил позывной «Батя». Был ранен, награжден Орденом Мужества. Источники URA.RU называют его кандидатом-фаворитом не только на предварительном голосовании, но и на выборах, которые пройдут осенью. Ему прочат кресло преемника депутата Петра Созонова (лоббист «Газпром Трансгаз Югорска») в думе ХМАО. Ранее URA.RU писало о ранении Аксенова, которое он получил в зоне СВО. Он получил контузию, идя на штурм с другими бойцами батальона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...