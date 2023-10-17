17 октября 2023

Командир батальона «Югра» попал в госпиталь из-за контузии в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гранаты, оружие
Аксенов был контужен гранатой, которую сбросил дрон ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов получил контузию в ходе боевых действия в зоне спецоперации. Военнослужащий рассказал, что сейчас он находится в госпитале в Ростове-на-Дону.

«Действительно, тот контуженый командир — это я. Дурацкая привычка ходить на штурмы с личным составом. Когда-нибудь это плохо закончится», — рассказал Аксенов журналистам Муксун.fm. Сейчас военнослужащий проходит лечение в госпитале в Ростове-на-Дону.

Аксенов был контужен гранатой, которую сбросил дрон ВСУ. С командиром на штурме находился солдат из Ханты-Мансийска. Он погиб.

Военнослужащий рассказал, что в результате контузии у него пропал слух на правом ухе, а левый глаз плохо видит. Однако врачи допускают, что Аксенов восстановится. В ближайшее время он планирует снова вернуться на фронт.

Асенов был призван в армию России в рамках частичной мобилизации. Летом президент России Владимир Путин наградил военнослужащего орденом Мужества за выполнение боевых задач в зоне проведения спецоперации.

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Командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов получил контузию в ходе боевых действия в зоне спецоперации. Военнослужащий рассказал, что сейчас он находится в госпитале в Ростове-на-Дону. «Действительно, тот контуженый командир — это я. Дурацкая привычка ходить на штурмы с личным составом. Когда-нибудь это плохо закончится», — рассказал Аксенов журналистам Муксун.fm. Сейчас военнослужащий проходит лечение в госпитале в Ростове-на-Дону. Аксенов был контужен гранатой, которую сбросил дрон ВСУ. С командиром на штурме находился солдат из Ханты-Мансийска. Он погиб. Военнослужащий рассказал, что в результате контузии у него пропал слух на правом ухе, а левый глаз плохо видит. Однако врачи допускают, что Аксенов восстановится. В ближайшее время он планирует снова вернуться на фронт. Асенов был призван в армию России в рамках частичной мобилизации. Летом президент России Владимир Путин наградил военнослужащего орденом Мужества за выполнение боевых задач в зоне проведения спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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