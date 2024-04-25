ЕС призвал страны не признавать результаты выборов в России

25 апреля 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Европарламент призвал страны ЕС признать незаконными результаты выборов президента РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На пленарной сессии в Страсбурге Европейский парламент принял резолюцию, которая объявила выборы президента РФ недемократичными. Депутаты ЕС призвали международное сообщество признать незаконными результаты процедуры избрания главы России. «Европарламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге принял антироссийскую резолюцию, в которой утверждается, что президентские выборы в РФ якобы были недемократическими. Евродепутаты призвали страны ЕС и международное сообщество не признавать легитимными результаты президентских выборов в России», — сообщил ТАСС. Заявляя о нелегитимности результатов выборов президента РФ, евродепутаты утверждают, что в списке претендентов на пост главы государства «не было настоящих альтернативных кандидатов». Также парламентарии отказываются признавать законность проведения выборов на территории новых регионов России. Подавляющее большинство депутатов проголосовали за резолюцию. Из 522 парламентариев против выступили лишь 11 человек, а 18 — воздержались от голосования. Ранее URA.RU писало, что член Европейского парламента от Эстонии Рихо Террас призвал страны ЕС не признавать результаты выборов президента России. Обращение депутата подписали лишь 29 депутатов законодательного органа Евросоюза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На пленарной сессии в Страсбурге Европейский парламент принял резолюцию, которая объявила выборы президента РФ недемократичными. Депутаты ЕС призвали международное сообщество признать незаконными результаты процедуры избрания главы России. «Европарламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге принял антироссийскую резолюцию, в которой утверждается, что президентские выборы в РФ якобы были недемократическими. Евродепутаты призвали страны ЕС и международное сообщество не признавать легитимными результаты президентских выборов в России», — сообщил ТАСС. Заявляя о нелегитимности результатов выборов президента РФ, евродепутаты утверждают, что в списке претендентов на пост главы государства «не было настоящих альтернативных кандидатов». Также парламентарии отказываются признавать законность проведения выборов на территории новых регионов России. Подавляющее большинство депутатов проголосовали за резолюцию. Из 522 парламентариев против выступили лишь 11 человек, а 18 — воздержались от голосования. Ранее URA.RU писало, что член Европейского парламента от Эстонии Рихо Террас призвал страны ЕС не признавать результаты выборов президента России. Обращение депутата подписали лишь 29 депутатов законодательного органа Евросоюза.