В районе ХМАО разберутся с нелегальными свалками

Экологи проведут в поселениях Нижневартовского района ХМАО рейды по выявлению нелегальных свалок. Загрязненные территории внесут в план по ликвидации, в соответствии с которым устранят опасные экологические объекты.
«Экологи Нижневартовского района готовят комплекс мероприятий по санитарной очистке и озеленению. В поселениях проведут рейды на предмет выявления несанкционированных свалок. При их наличии будут сформированы „дорожные карты“ по ликвидации таких мест», — сообщила пресс-служба властей Нижневартовского района на официальном сайте.
В рамках экологической программы в майские праздники в населенных пунктах района организуют субботники. Волонтеры очистят от мусора берега водоемов. К участию в мероприятиях по уборке территорий администрация муниципалитета приглашает жителей, коллективы предприятий и общественных организаций.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО закроют переправу через Обь. Движение на переправе восстановят, когда река освободится ото льда.
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