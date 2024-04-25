В районе ХМАО разберутся с нелегальными свалками

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Место ночного пожара, на Велижанском тракте. Тюмень , мусор, строительный мусор, свалка мусора, свалка в лесу, свалка
В Нижневартовском районе ХМАО проведут рейды по выявлению нелегальных свалок Фото:

Экологи проведут в поселениях Нижневартовского района ХМАО рейды по выявлению нелегальных свалок. Загрязненные территории внесут в план по ликвидации, в соответствии с которым устранят опасные экологические объекты.

«Экологи Нижневартовского района готовят комплекс мероприятий по санитарной очистке и озеленению. В поселениях проведут рейды на предмет выявления несанкционированных свалок. При их наличии будут сформированы „дорожные карты“ по ликвидации таких мест», — сообщила пресс-служба властей Нижневартовского района на официальном сайте.

В рамках экологической программы в майские праздники в населенных пунктах района организуют субботники. Волонтеры очистят от мусора берега водоемов. К участию в мероприятиях по уборке территорий администрация муниципалитета приглашает жителей, коллективы предприятий и общественных организаций.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО закроют переправу через Обь. Движение на переправе восстановят, когда река освободится ото льда.

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Экологи проведут в поселениях Нижневартовского района ХМАО рейды по выявлению нелегальных свалок. Загрязненные территории внесут в план по ликвидации, в соответствии с которым устранят опасные экологические объекты. «Экологи Нижневартовского района готовят комплекс мероприятий по санитарной очистке и озеленению. В поселениях проведут рейды на предмет выявления несанкционированных свалок. При их наличии будут сформированы „дорожные карты“ по ликвидации таких мест», — сообщила пресс-служба властей Нижневартовского района на официальном сайте. В рамках экологической программы в майские праздники в населенных пунктах района организуют субботники. Волонтеры очистят от мусора берега водоемов. К участию в мероприятиях по уборке территорий администрация муниципалитета приглашает жителей, коллективы предприятий и общественных организаций. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО закроют переправу через Обь. Движение на переправе восстановят, когда река освободится ото льда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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