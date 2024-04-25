В районе ХМАО разберутся с нелегальными свалками

25 апреля 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

В Нижневартовском районе ХМАО проведут рейды по выявлению нелегальных свалок Фото: Денис Моргунов © URA.RU Экологи проведут в поселениях Нижневартовского района ХМАО рейды по выявлению нелегальных свалок. Загрязненные территории внесут в план по ликвидации, в соответствии с которым устранят опасные экологические объекты. «Экологи Нижневартовского района готовят комплекс мероприятий по санитарной очистке и озеленению. В поселениях проведут рейды на предмет выявления несанкционированных свалок. При их наличии будут сформированы „дорожные карты“ по ликвидации таких мест», — сообщила пресс-служба властей Нижневартовского района на официальном сайте. В рамках экологической программы в майские праздники в населенных пунктах района организуют субботники. Волонтеры очистят от мусора берега водоемов. К участию в мероприятиях по уборке территорий администрация муниципалитета приглашает жителей, коллективы предприятий и общественных организаций. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО закроют переправу через Обь. Движение на переправе восстановят, когда река освободится ото льда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экологи проведут в поселениях Нижневартовского района ХМАО рейды по выявлению нелегальных свалок. Загрязненные территории внесут в план по ликвидации, в соответствии с которым устранят опасные экологические объекты. «Экологи Нижневартовского района готовят комплекс мероприятий по санитарной очистке и озеленению. В поселениях проведут рейды на предмет выявления несанкционированных свалок. При их наличии будут сформированы „дорожные карты“ по ликвидации таких мест», — сообщила пресс-служба властей Нижневартовского района на официальном сайте. В рамках экологической программы в майские праздники в населенных пунктах района организуют субботники. Волонтеры очистят от мусора берега водоемов. К участию в мероприятиях по уборке территорий администрация муниципалитета приглашает жителей, коллективы предприятий и общественных организаций. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО закроют переправу через Обь. Движение на переправе восстановят, когда река освободится ото льда.