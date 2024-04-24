В районе ХМАО закроют переправу через реку Обь

24 апреля 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

В Нижневартовском районе ХМАО разберут мост на время ледохода Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU В Нижневартовском районе ХМАО 26 апреля 2024 года демонтируют понтонный мост через Обь. Движение на переправе восстановят, когда река освободится ото льда. «26 апреля с 7.00 будет закрыта переправа через реку Обь по наплавному мосту на Орехово-Ермаковское месторождение. Работа переправы возобновится при наступлении необходимых безопасных условий для судоходства: освобождении причалов ото льда», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района на официальном сайте. Наплавной мост соединяет берега Оби в районе Нижневартовска и ведет на Орехово-Ермаковское месторождение. Мост планируют разобрать на период ледохода. Ранее URA.RU писало, что ожидаемый срок вскрытия Оби в границах города Нижневартовска — 29 апреля 2024 года. По прогнозу городских властей, вода в реке поднимется на 800-890 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовском районе ХМАО 26 апреля 2024 года демонтируют понтонный мост через Обь. Движение на переправе восстановят, когда река освободится ото льда. «26 апреля с 7.00 будет закрыта переправа через реку Обь по наплавному мосту на Орехово-Ермаковское месторождение. Работа переправы возобновится при наступлении необходимых безопасных условий для судоходства: освобождении причалов ото льда», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района на официальном сайте. Наплавной мост соединяет берега Оби в районе Нижневартовска и ведет на Орехово-Ермаковское месторождение. Мост планируют разобрать на период ледохода. Ранее URA.RU писало, что ожидаемый срок вскрытия Оби в границах города Нижневартовска — 29 апреля 2024 года. По прогнозу городских властей, вода в реке поднимется на 800-890 см.