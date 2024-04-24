В районе ХМАО закроют переправу через реку Обь

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Открытие моста через реку Надым. ЯНАО, переправа, понтон
В Нижневартовском районе ХМАО разберут мост на время ледохода Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО 26 апреля 2024 года демонтируют понтонный мост через Обь. Движение на переправе восстановят, когда река освободится ото льда.

«26 апреля с 7.00 будет закрыта переправа через реку Обь по наплавному мосту на Орехово-Ермаковское месторождение. Работа переправы возобновится при наступлении необходимых безопасных условий для судоходства: освобождении причалов ото льда», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района на официальном сайте.

Наплавной мост соединяет берега Оби в районе Нижневартовска и ведет на Орехово-Ермаковское месторождение. Мост планируют разобрать на период ледохода.

Ранее URA.RU писало, что ожидаемый срок вскрытия Оби в границах города Нижневартовска — 29 апреля 2024 года. По прогнозу городских властей, вода в реке поднимется на 800-890 см.

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В Нижневартовском районе ХМАО 26 апреля 2024 года демонтируют понтонный мост через Обь. Движение на переправе восстановят, когда река освободится ото льда. «26 апреля с 7.00 будет закрыта переправа через реку Обь по наплавному мосту на Орехово-Ермаковское месторождение. Работа переправы возобновится при наступлении необходимых безопасных условий для судоходства: освобождении причалов ото льда», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района на официальном сайте. Наплавной мост соединяет берега Оби в районе Нижневартовска и ведет на Орехово-Ермаковское месторождение. Мост планируют разобрать на период ледохода. Ранее URA.RU писало, что ожидаемый срок вскрытия Оби в границах города Нижневартовска — 29 апреля 2024 года. По прогнозу городских властей, вода в реке поднимется на 800-890 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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