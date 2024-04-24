В районе ХМАО закроют переправу через реку Обь

В Нижневартовском районе ХМАО 26 апреля 2024 года демонтируют понтонный мост через Обь. Движение на переправе восстановят, когда река освободится ото льда.
«26 апреля с 7.00 будет закрыта переправа через реку Обь по наплавному мосту на Орехово-Ермаковское месторождение. Работа переправы возобновится при наступлении необходимых безопасных условий для судоходства: освобождении причалов ото льда», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района на официальном сайте.
Наплавной мост соединяет берега Оби в районе Нижневартовска и ведет на Орехово-Ермаковское месторождение. Мост планируют разобрать на период ледохода.
Ранее URA.RU писало, что ожидаемый срок вскрытия Оби в границах города Нижневартовска — 29 апреля 2024 года. По прогнозу городских властей, вода в реке поднимется на 800-890 см.
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