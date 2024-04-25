Путин обещает «навести порядок» в Донбассе

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин поблагодарил жителей Донбасса за героизм Фото:

Президент РФ Владимир Путин обещает упорядочить ситуацию в Донбассе после тяжелых испытаний, которые переживают мирные жители. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года, конечно, иногда в голове не укладываются. <…> Но мы наведем там порядок, это точно», — заявил Путин. Трансляция его выступления шла на телеканале «Росия-24». Он также выразил благодарность жителям Донбасса и Новороссии за их стойкость и героизм в трудные времена.

Ранее Путин заявил, что Донбасс не должен был находиться в составе Украины. Он отметил, что полуостров Крым и Донбасс были присоединены к России, чтобы защитить граждан.

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Президент РФ Владимир Путин обещает упорядочить ситуацию в Донбассе после тяжелых испытаний, которые переживают мирные жители. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года, конечно, иногда в голове не укладываются. <…> Но мы наведем там порядок, это точно», — заявил Путин. Трансляция его выступления шла на телеканале «Росия-24». Он также выразил благодарность жителям Донбасса и Новороссии за их стойкость и героизм в трудные времена. Ранее Путин заявил, что Донбасс не должен был находиться в составе Украины. Он отметил, что полуостров Крым и Донбасс были присоединены к России, чтобы защитить граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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