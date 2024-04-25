Путин обещает «навести порядок» в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин обещает упорядочить ситуацию в Донбассе после тяжелых испытаний, которые переживают мирные жители. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года, конечно, иногда в голове не укладываются. <…> Но мы наведем там порядок, это точно», — заявил Путин. Трансляция его выступления шла на телеканале «Росия-24». Он также выразил благодарность жителям Донбасса и Новороссии за их стойкость и героизм в трудные времена.
Ранее Путин заявил, что Донбасс не должен был находиться в составе Украины. Он отметил, что полуостров Крым и Донбасс были присоединены к России, чтобы
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