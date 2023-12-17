Путин: Донбасс не должен был находиться в составе Украины

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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Владимир Путин оценил символ Донецка Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Донбассу не место в составе Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время экскурсии по выставке «Россия» на территории ВДНХ в Москве. Представитель стенда, посвященного ДНР, рассказала главе РФ, что до вхождения Донбасса в состав России ее чуть не выгнали из университета с первого курса. Она не согласилась на экзамене называть РФ врагом и общаться на украинском языке. Родителей девушки вызвали в деканат и сообщили, что ей «не место в этой стране».

«А может быть, Донбассу не место в той стране (Украине — прим. URA.RU)?» — ответил Путин. Его слова передает РИА Новости.

Путин также оценил символ Донецка — стальную розу, выкованную под обстрелами из осколков снарядов. «Здорово», — заявил про розу Путин.

Ранее российский лидер сообщил, что полуостров Крым и Донбасс были присоединены к России, чтобы защитить граждан, проживающих на данных территориях, от «нацистской мрази» на Украине. Кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд сообщил, что Донбасс останется с Россией, передает телеканал 360.

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Донбассу не место в составе Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время экскурсии по выставке «Россия» на территории ВДНХ в Москве. Представитель стенда, посвященного ДНР, рассказала главе РФ, что до вхождения Донбасса в состав России ее чуть не выгнали из университета с первого курса. Она не согласилась на экзамене называть РФ врагом и общаться на украинском языке. Родителей девушки вызвали в деканат и сообщили, что ей «не место в этой стране». «А может быть, Донбассу не место в той стране (Украине — прим. URA.RU)?» — ответил Путин. Его слова передает РИА Новости. Путин также оценил символ Донецка — стальную розу, выкованную под обстрелами из осколков снарядов. «Здорово», — заявил про розу Путин. Ранее российский лидер сообщил, что полуостров Крым и Донбасс были присоединены к России, чтобы защитить граждан, проживающих на данных территориях, от «нацистской мрази» на Украине. Кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд сообщил, что Донбасс останется с Россией, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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