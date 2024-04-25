Меладзе назвал условия для выступления в России

Директор Оркина: за выступление в Москве Меладзе просит 12 млн рублей

25 апреля 2024 в 23:30 Размер текста - 17 +

Один концерт Меладзе в Москве будет стоить 12 миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Певец Валерий Меладзе готов выступить в России. За один концерт в Москве он просит 12 миллионов рублей, рассказала концертный директор артиста Ольга Оркина. «Артист просит 250 евро (почти 25 тысяч рублей — прим. URA.RU) суточных для себя и 200 евро (почти 20 тысяч рублей — прим. URA.RU) — для менеджера» — сообщила Оркина сайту «Страсти». За один концерт в Москве Меладзе должны заплатить 120 тысяч евро — 12 миллионов рублей. Также он просит платить расходы на авиабилеты бизнес-класса, трансфер в виде Mercedes-Benz W222 и автобуса на 25 мест, VIP-зал аэропорта, номер в пятизвездочном отеле, две бутылки 12-летнего виски Macallan и 15 бутылок колы в стекле в гримерке артиста. Оркина же считает, что Россия не нуждается в его концертах из-за громких скандалов и плохой репутации. Меладзе полностью закрыл долги перед налоговой службой на фоне скандала с «голой» вечеринкой», устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что, если бы он этого не сделал, то мог подвергнуться конфискации части имущества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Валерий Меладзе готов выступить в России. За один концерт в Москве он просит 12 миллионов рублей, рассказала концертный директор артиста Ольга Оркина. «Артист просит 250 евро (почти 25 тысяч рублей — прим. URA.RU) суточных для себя и 200 евро (почти 20 тысяч рублей — прим. URA.RU) — для менеджера» — сообщила Оркина сайту «Страсти». За один концерт в Москве Меладзе должны заплатить 120 тысяч евро — 12 миллионов рублей. Также он просит платить расходы на авиабилеты бизнес-класса, трансфер в виде Mercedes-Benz W222 и автобуса на 25 мест, VIP-зал аэропорта, номер в пятизвездочном отеле, две бутылки 12-летнего виски Macallan и 15 бутылок колы в стекле в гримерке артиста. Оркина же считает, что Россия не нуждается в его концертах из-за громких скандалов и плохой репутации. Меладзе полностью закрыл долги перед налоговой службой на фоне скандала с «голой» вечеринкой», устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что, если бы он этого не сделал, то мог подвергнуться конфискации части имущества.