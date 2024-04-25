Украина отрицает прямые переговоры с Россией по возвращению детей

25 апреля 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Россия возвращает на родину украинских детей Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины не ведут прямые переговоры с Россией по проблеме возвращения детей. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. «Переговоры по проблеме возвращения детей мы ведем при посредничестве Катара. Прямых переговоров Украины с Россией не было», — подчеркнул Лубинец в telegram-канале. По словам омбудсмена, Украина через представителей Катара передала России список, в котором числится 561 ребенок. Этих детей ждут на родине, список российские власти взяли в работу, отметил Лубинец. Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала, что Россия и Украина впервые провели очные переговоры под руководством посредника из Катара относительно вопроса возвращения детей. Переговоры прошли в Дохе. Достигнута договоренность, что 29 детей переедут на Украину, 19 — в Россию, отметила омбудсмен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Украины не ведут прямые переговоры с Россией по проблеме возвращения детей. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. «Переговоры по проблеме возвращения детей мы ведем при посредничестве Катара. Прямых переговоров Украины с Россией не было», — подчеркнул Лубинец в telegram-канале. По словам омбудсмена, Украина через представителей Катара передала России список, в котором числится 561 ребенок. Этих детей ждут на родине, список российские власти взяли в работу, отметил Лубинец. Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала, что Россия и Украина впервые провели очные переговоры под руководством посредника из Катара относительно вопроса возвращения детей. Переговоры прошли в Дохе. Достигнута договоренность, что 29 детей переедут на Украину, 19 — в Россию, отметила омбудсмен.