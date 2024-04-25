Украина отрицает прямые переговоры с Россией по возвращению детей

Власти Украины не ведут прямые переговоры с Россией по проблеме возвращения детей. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
«Переговоры по проблеме возвращения детей мы ведем при посредничестве Катара. Прямых переговоров Украины с Россией не было», — подчеркнул Лубинец в telegram-канале.
По словам омбудсмена, Украина через представителей Катара передала России список, в котором числится 561 ребенок. Этих детей ждут на родине, список российские власти взяли в работу, отметил Лубинец.
Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала, что Россия и Украина впервые провели очные переговоры под руководством посредника из Катара относительно вопроса возвращения детей. Переговоры прошли в Дохе. Достигнута договоренность, что 29 детей переедут на Украину, 19 — в Россию, отметила омбудсмен.
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