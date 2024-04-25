25 апреля 2024

Украина отрицает прямые переговоры с Россией по возвращению детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы из Славянска. Украина , коридор, мама, детдом, родители, сирота, туннель, тоннель, свет, дети
Россия возвращает на родину украинских детей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины не ведут прямые переговоры с Россией по проблеме возвращения детей. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

«Переговоры по проблеме возвращения детей мы ведем при посредничестве Катара. Прямых переговоров Украины с Россией не было», — подчеркнул Лубинец в telegram-канале.

По словам омбудсмена, Украина через представителей Катара передала России список, в котором числится 561 ребенок. Этих детей ждут на родине, список российские власти взяли в работу, отметил Лубинец.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала, что Россия и Украина впервые провели очные переговоры под руководством посредника из Катара относительно вопроса возвращения детей. Переговоры прошли в Дохе. Достигнута договоренность, что 29 детей переедут на Украину, 19 — в Россию, отметила омбудсмен.

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Власти Украины не ведут прямые переговоры с Россией по проблеме возвращения детей. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. «Переговоры по проблеме возвращения детей мы ведем при посредничестве Катара. Прямых переговоров Украины с Россией не было», — подчеркнул Лубинец в telegram-канале. По словам омбудсмена, Украина через представителей Катара передала России список, в котором числится 561 ребенок. Этих детей ждут на родине, список российские власти взяли в работу, отметил Лубинец. Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала, что Россия и Украина впервые провели очные переговоры под руководством посредника из Катара относительно вопроса возвращения детей. Переговоры прошли в Дохе. Достигнута договоренность, что 29 детей переедут на Украину, 19 — в Россию, отметила омбудсмен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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