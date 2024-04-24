Львова-Белова заявила, что переговоры прошли в Дохе
Россия и Украина впервые провели очные переговоры под руководством посредника из Катара относительно вопроса детей. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
«Переговоры прошли в Дохе. Достигнута договоренность, что 29 детей переедут на Украину, 19 — в Россию», — заявила омбудсмен, передают РИА Новости.
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