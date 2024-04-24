Россия и Украина впервые провели очные переговоры

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Мария Львова-Белова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, на круглом столе, посвященном вопросам защиты прав детей-инвалидов и поддержки их семей, в пресс-центре "Россия Сегодня". 11 марта 2024. Москва, львова-белова мария
Львова-Белова заявила, что переговоры прошли в Дохе Фото:

Россия и Украина впервые провели очные переговоры под руководством посредника из Катара относительно вопроса детей. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

«Переговоры прошли в Дохе. Достигнута договоренность, что 29 детей переедут на Украину, 19 — в Россию», — заявила омбудсмен, передают РИА Новости.

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Россия и Украина впервые провели очные переговоры под руководством посредника из Катара относительно вопроса детей. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. «Переговоры прошли в Дохе. Достигнута договоренность, что 29 детей переедут на Украину, 19 — в Россию», — заявила омбудсмен, передают РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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