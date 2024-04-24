Россия и Украина впервые провели очные переговоры

24 апреля 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Львова-Белова заявила, что переговоры прошли в Дохе Фото: Роман Наумов © URA.RU Россия и Украина впервые провели очные переговоры под руководством посредника из Катара относительно вопроса детей. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. «Переговоры прошли в Дохе. Достигнута договоренность, что 29 детей переедут на Украину, 19 — в Россию», — заявила омбудсмен, передают РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Украина впервые провели очные переговоры под руководством посредника из Катара относительно вопроса детей. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. «Переговоры прошли в Дохе. Достигнута договоренность, что 29 детей переедут на Украину, 19 — в Россию», — заявила омбудсмен, передают РИА Новости.