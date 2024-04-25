Уровень воды в тюменском селе Абатское побил исторический рекорд. Фото, видео

25 апреля 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

Уровень воды в реке Ишим возле села Абатское составил 1159 сантиметров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уровень воды в реке Ишим возле села Абатское (Тюменская область) превысил рекорд 2017 года на 11 сантиметров. Сейчас его отметка составляет 1159 сантиметров, рассказал губернатор региона Александр Моор. «Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское побил исторический рекорд. По состоянию на 22:00 (20:00 по мск) — 1159 сантиметров. Это на 11 сантиметров больше, чем было в 2017 году», написал Моор в своем telegram-канале. Он уточнил, что пока запас до гребня насыпей еще есть, но выразил надежду, что 25 апреля будет пиком паводка. Сейчас для мониторинга уровня воды через каждые 100 метров выставлены караульные, а спасатели и курсанты МЧС из Челябинской области и Екатеринбурга выходят на дежурства. В Ишиме (Тюменская область) «большая вода» пошла на спад. Ее уровень за 14 часов уменьшился на два сантиметра и теперь составляет 1026 сантиметров. Моор приехал в Викуловский район, чтобы лично проконтролировать как идут работы по подготовке к паводку. По его словам, «большая вода» идет из Абатского района в Викуловский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Ишим возле села Абатское (Тюменская область) превысил рекорд 2017 года на 11 сантиметров. Сейчас его отметка составляет 1159 сантиметров, рассказал губернатор региона Александр Моор. «Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское побил исторический рекорд. По состоянию на 22:00 (20:00 по мск) — 1159 сантиметров. Это на 11 сантиметров больше, чем было в 2017 году», написал Моор в своем telegram-канале. Он уточнил, что пока запас до гребня насыпей еще есть, но выразил надежду, что 25 апреля будет пиком паводка. Сейчас для мониторинга уровня воды через каждые 100 метров выставлены караульные, а спасатели и курсанты МЧС из Челябинской области и Екатеринбурга выходят на дежурства. В Ишиме (Тюменская область) «большая вода» пошла на спад. Ее уровень за 14 часов уменьшился на два сантиметра и теперь составляет 1026 сантиметров. Моор приехал в Викуловский район, чтобы лично проконтролировать как идут работы по подготовке к паводку. По его словам, «большая вода» идет из Абатского района в Викуловский.