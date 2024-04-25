В Пентагоне рассказали, что делают американские военные на Украине

Американские военные на Украине обеспечивают надзор за поставками оружия. Об этом заявил в официальный представитель минобороны США Патрик Райдер.
«Военнослужащие США не проводят подготовку местных сил внутри Украины. На Украине у нас имеется незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства. Это небольшое количество советников предоставляют информацию, поддерживают логистику, участвуют в программе надзора за вооружениями, обеспечивают мониторинг», — сообщил Райдер журналистам на брифинге.
США уже начали процесс передачи Украине вооружения из последнего пакета помощи, добавили в ведомстве. Вооружение для ВСУ попадет на Украину «в течении нескольких дней», уточнил Райдер.
Сенат конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение более 60 млрд долларов на военную помощь Украине. США тайно отправили Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS, передает «Национальная служба новостей». Позже в госдепе подтвердили данную информацию. В Пентагоне признали, что Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS, сообщает NYT со ссылкой на чиновников ведомства.
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