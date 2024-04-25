Пентагон: США уже передают Киеву вооружения из нового пакета помощи

26 апреля 2024 в 00:33 Размер текста - 17 +

Часть вооружения прибудет в течение нескольких дней (архивное фото) Фото: Army Capt. Ian Sandall / U.S. Department of Defense США уже начали процесс поставки вооружения Украине из последнего пакета помощи. Часть из них ожидается прибыть в течение нескольких дней, возможно, даже раньше. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. «(Вооружение — прим. URA.RU) будет доставлено туда (на Украину — прим. URA.RU) в течение нескольких дней, если не раньше», — сказал Райдер на брифинге, передает РИА Новости. По его словам, США уже начали процесс передачи оружия. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал законопроект о выделение 61 млрд долларов Украине. Также агентство Reuters сообщало, что американские власти тайно отправили Киеву ракеты большой дальности ATACMS, которые входили в последний пакет помощи. Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан позже заявил о продолжении военных поставок на Украину до конца 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США уже начали процесс поставки вооружения Украине из последнего пакета помощи. Часть из них ожидается прибыть в течение нескольких дней, возможно, даже раньше. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. «(Вооружение — прим. URA.RU) будет доставлено туда (на Украину — прим. URA.RU) в течение нескольких дней, если не раньше», — сказал Райдер на брифинге, передает РИА Новости. По его словам, США уже начали процесс передачи оружия. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал законопроект о выделение 61 млрд долларов Украине. Также агентство Reuters сообщало, что американские власти тайно отправили Киеву ракеты большой дальности ATACMS, которые входили в последний пакет помощи. Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан позже заявил о продолжении военных поставок на Украину до конца 2024 года.