Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США

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Украина получит 61 млрд долларов, говорится в подписанном Байденом документе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделение 61 млрд долларов Украине. Ранее его одобрили Когресс и Сенат.

«США в ближайшие часы начнут военные поставки на Украину», — заявил американский президент после подписания документа. Трансляция идет на сайте Белого дома.

Ранее Сенат США по итогам голосования принял законопроект о помощи союзникам Вашингтона. В число последних вошла Украина, Тайвань и Израиль. Однако глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что новый пакет помощи не поможет ВСУ остановить ВС РФ.

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Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделение 61 млрд долларов Украине. Ранее его одобрили Когресс и Сенат. «США в ближайшие часы начнут военные поставки на Украину», — заявил американский президент после подписания документа. Трансляция идет на сайте Белого дома. Ранее Сенат США по итогам голосования принял законопроект о помощи союзникам Вашингтона. В число последних вошла Украина, Тайвань и Израиль. Однако глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что новый пакет помощи не поможет ВСУ остановить ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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