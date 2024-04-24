Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США

Украина получит 61 млрд долларов, говорится в подписанном Байденом документе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделение 61 млрд долларов Украине. Ранее его одобрили Когресс и Сенат.
«США в ближайшие часы начнут военные поставки на Украину», — заявил американский президент после подписания документа. Трансляция идет на сайте Белого дома.
Ранее Сенат США по итогам голосования принял законопроект о помощи союзникам Вашингтона. В число последних вошла Украина, Тайвань и Израиль. Однако глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что новый пакет помощи не поможет ВСУ остановить ВС РФ.
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