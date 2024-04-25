Предполагаемый подельник замминистра Иванова отказался от сделки со следствием

26 апреля 2024 в 01:06 Размер текста - 17 +

Вечером 24 апреля бизнесмена задержали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Предполагаемый взяткодатель бизнесмен Александр Фомин, который проходит в рамках дела замминистра обороны РФ Тимура Иванова, якобы отказался от сделки со следствием. Об этом рассказали источники в силовых структурах. По словам собеседника «Коммерсанта», ему предлагали освобождение от уголовной ответственности в обмен на деятельное раскаяние. «Следствие предлагало ему в обмен на деятельное раскаяние предусмотренное в таких случаях освобождение от уголовной ответственности», — пишет « Коммерсант» , ссылаясь на источники в силовых структурах. «Однако размышлявший весь день над этим предложением бизнесмен от него якобы отказался, и вечером 24 апреля ему предъявили обвинение и задержали», — пишет газета. По версии следствия, крупные заказы от Минобороны фирме Фомина удавалось получать якобы по протекции Иванова начиная с 2018 года. В обмен на это предприниматель должен был реализовать «откаты, но не деньгами, а имущественными услугами», передает «Коммерсант». Иванов задержан по делу о крупной взятке. Силовики оценили сумму в 1,185 млрд рублей. Сейчас он находится в следственном изоляторе в московском «Лефортово». Министр обороны Сергей Шойгу уже отстранил Иванова от должности. Накануне суд арестовал имущество обвиняемого. В частности, Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предполагаемый взяткодатель бизнесмен Александр Фомин, который проходит в рамках дела замминистра обороны РФ Тимура Иванова, якобы отказался от сделки со следствием. Об этом рассказали источники в силовых структурах. По словам собеседника «Коммерсанта», ему предлагали освобождение от уголовной ответственности в обмен на деятельное раскаяние. «Следствие предлагало ему в обмен на деятельное раскаяние предусмотренное в таких случаях освобождение от уголовной ответственности», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники в силовых структурах. «Однако размышлявший весь день над этим предложением бизнесмен от него якобы отказался, и вечером 24 апреля ему предъявили обвинение и задержали», — пишет газета. По версии следствия, крупные заказы от Минобороны фирме Фомина удавалось получать якобы по протекции Иванова начиная с 2018 года. В обмен на это предприниматель должен был реализовать «откаты, но не деньгами, а имущественными услугами», передает «Коммерсант». Иванов задержан по делу о крупной взятке. Силовики оценили сумму в 1,185 млрд рублей. Сейчас он находится в следственном изоляторе в московском «Лефортово». Министр обороны Сергей Шойгу уже отстранил Иванова от должности. Накануне суд арестовал имущество обвиняемого. В частности, Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере, пишет RT.