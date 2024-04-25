25 апреля 2024

Полицейские нашли убитых в Херсонской области в разных местах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, полицейские, силовики, полиция, патрулирование, правопорядок
Личности убитых еще не установлены Фото:

Полицейские нашли убитых в Херсонской области в разных местах. Об этом сообщил источник в местном отделении полиции.

«Тела убитых в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области были обнаружены полицейскими в разных местах», — сообщил источник РБК. Уточняется, что труп женщины 1959 года рождения нашли в селе Подо-Калиновка Алешкинского района. Она обнаружена в своем доме со следами огнестрельных ранений на торсе.

Еще два обгорелых и обезображенных тела мужчины и женщины нашли в селе Абрикосовка того же района. Предположительно, погибший мужчина был военнослужащим, женщина — главой сельской администрации, передает источник РБК. На данный момент официально их личности не установлены из-за сильного поражения тел огнем.

Трупы еще двоих мужчин обнаружили в лесополосе на выезде из Абрикосовки. Одним из погибших оказался житель Подо-Калиновки 1991 года рождения. Личность второго мужчины не выяснена, пишет РБК.

Двух российских военных задержали по подозрению в убийстве четырех человек в Херсонской области. Александр Осипов и Александр Кайгородцев признались в убийстве четырех человек, совершенном ими в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка, сообщает «Коммерсант». Позже стало известно, что они подозреваются в убийстве семи человек, в том числе главы поселки Абрикосовка Любови Тымчак.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские нашли убитых в Херсонской области в разных местах. Об этом сообщил источник в местном отделении полиции. «Тела убитых в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области были обнаружены полицейскими в разных местах», — сообщил источник РБК. Уточняется, что труп женщины 1959 года рождения нашли в селе Подо-Калиновка Алешкинского района. Она обнаружена в своем доме со следами огнестрельных ранений на торсе. Еще два обгорелых и обезображенных тела мужчины и женщины нашли в селе Абрикосовка того же района. Предположительно, погибший мужчина был военнослужащим, женщина — главой сельской администрации, передает источник РБК. На данный момент официально их личности не установлены из-за сильного поражения тел огнем. Трупы еще двоих мужчин обнаружили в лесополосе на выезде из Абрикосовки. Одним из погибших оказался житель Подо-Калиновки 1991 года рождения. Личность второго мужчины не выяснена, пишет РБК. Двух российских военных задержали по подозрению в убийстве четырех человек в Херсонской области. Александр Осипов и Александр Кайгородцев признались в убийстве четырех человек, совершенном ими в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка, сообщает «Коммерсант». Позже стало известно, что они подозреваются в убийстве семи человек, в том числе главы поселки Абрикосовка Любови Тымчак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...