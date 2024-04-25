Полицейские нашли убитых в Херсонской области в разных местах

26 апреля 2024 в 01:53 Размер текста - 17 +

Личности убитых еще не установлены Фото: Илья Московец © URA.RU Полицейские нашли убитых в Херсонской области в разных местах. Об этом сообщил источник в местном отделении полиции. «Тела убитых в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области были обнаружены полицейскими в разных местах», — сообщил источник РБК. Уточняется, что труп женщины 1959 года рождения нашли в селе Подо-Калиновка Алешкинского района. Она обнаружена в своем доме со следами огнестрельных ранений на торсе. Еще два обгорелых и обезображенных тела мужчины и женщины нашли в селе Абрикосовка того же района. Предположительно, погибший мужчина был военнослужащим, женщина — главой сельской администрации, передает источник РБК. На данный момент официально их личности не установлены из-за сильного поражения тел огнем. Трупы еще двоих мужчин обнаружили в лесополосе на выезде из Абрикосовки. Одним из погибших оказался житель Подо-Калиновки 1991 года рождения. Личность второго мужчины не выяснена, пишет РБК. Двух российских военных задержали по подозрению в убийстве четырех человек в Херсонской области. Александр Осипов и Александр Кайгородцев признались в убийстве четырех человек, совершенном ими в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка, сообщает «Коммерсант». Позже стало известно, что они подозреваются в убийстве семи человек, в том числе главы поселки Абрикосовка Любови Тымчак. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские нашли убитых в Херсонской области в разных местах. Об этом сообщил источник в местном отделении полиции. «Тела убитых в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области были обнаружены полицейскими в разных местах», — сообщил источник РБК. Уточняется, что труп женщины 1959 года рождения нашли в селе Подо-Калиновка Алешкинского района. Она обнаружена в своем доме со следами огнестрельных ранений на торсе. Еще два обгорелых и обезображенных тела мужчины и женщины нашли в селе Абрикосовка того же района. Предположительно, погибший мужчина был военнослужащим, женщина — главой сельской администрации, передает источник РБК. На данный момент официально их личности не установлены из-за сильного поражения тел огнем. Трупы еще двоих мужчин обнаружили в лесополосе на выезде из Абрикосовки. Одним из погибших оказался житель Подо-Калиновки 1991 года рождения. Личность второго мужчины не выяснена, пишет РБК. Двух российских военных задержали по подозрению в убийстве четырех человек в Херсонской области. Александр Осипов и Александр Кайгородцев признались в убийстве четырех человек, совершенном ими в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка, сообщает «Коммерсант». Позже стало известно, что они подозреваются в убийстве семи человек, в том числе главы поселки Абрикосовка Любови Тымчак.