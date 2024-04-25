25 апреля 2024

Тюменская прокуратура проведет проверку ДТП с машиной скорой помощи

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ДТП с участием велосипедиста у дома № 60 на улице Свердлова. Екатеринбург, рено, проезжая часть, дтп, авария, проишествие, велосипед, скорая медицинская помощь, велосипед под колесами
Ход и результаты проверки ДТП с машиной скорой помощи поставлены на контроль Фото:

Прокуратура Тюменской области проведет проверку обстоятельств и причин ДТП с машиной скорой помощи, где пострадало пять человек. По поручению регионального прокурора Владислава Московских, к проверке будут привлечены специалисты ГИБДД.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи. … Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюменского района с привлечением специалистов регионального ГИБДД провести проверку, в ходе которой установить обстоятельства и причины произошедшего», — написано в telegram-канале ведомства.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В пригороде Тюмени столкнулись два автомобиля — «Камаз» и экипаж скорой помощи. Из-за ДТП пострадали пять человек — три человека в составе бригады скорой помощи, водитель автомобиля и пациент, находящийся в нем. По предварительным данным, водитель «Камаза» находился в нетрезвом состоянии.

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Прокуратура Тюменской области проведет проверку обстоятельств и причин ДТП с машиной скорой помощи, где пострадало пять человек. По поручению регионального прокурора Владислава Московских, к проверке будут привлечены специалисты ГИБДД. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи. … Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюменского района с привлечением специалистов регионального ГИБДД провести проверку, в ходе которой установить обстоятельства и причины произошедшего», — написано в telegram-канале ведомства. Ход и результаты проверки поставлены на контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В пригороде Тюмени столкнулись два автомобиля — «Камаз» и экипаж скорой помощи. Из-за ДТП пострадали пять человек — три человека в составе бригады скорой помощи, водитель автомобиля и пациент, находящийся в нем. По предварительным данным, водитель «Камаза» находился в нетрезвом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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