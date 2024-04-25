Тюменская прокуратура проведет проверку ДТП с машиной скорой помощи

26 апреля 2024 в 02:23 Размер текста - 17 +

Ход и результаты проверки ДТП с машиной скорой помощи поставлены на контроль Фото: Илья Московец © URA.RU Прокуратура Тюменской области проведет проверку обстоятельств и причин ДТП с машиной скорой помощи, где пострадало пять человек. По поручению регионального прокурора Владислава Московских, к проверке будут привлечены специалисты ГИБДД. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи. … Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюменского района с привлечением специалистов регионального ГИБДД провести проверку, в ходе которой установить обстоятельства и причины произошедшего», — написано в telegram-канале ведомства. Ход и результаты проверки поставлены на контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В пригороде Тюмени столкнулись два автомобиля — «Камаз» и экипаж скорой помощи. Из-за ДТП пострадали пять человек — три человека в составе бригады скорой помощи, водитель автомобиля и пациент, находящийся в нем. По предварительным данным, водитель «Камаза» находился в нетрезвом состоянии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Тюменской области проведет проверку обстоятельств и причин ДТП с машиной скорой помощи, где пострадало пять человек. По поручению регионального прокурора Владислава Московских, к проверке будут привлечены специалисты ГИБДД. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой помощи. … Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюменского района с привлечением специалистов регионального ГИБДД провести проверку, в ходе которой установить обстоятельства и причины произошедшего», — написано в telegram-канале ведомства. Ход и результаты проверки поставлены на контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В пригороде Тюмени столкнулись два автомобиля — «Камаз» и экипаж скорой помощи. Из-за ДТП пострадали пять человек — три человека в составе бригады скорой помощи, водитель автомобиля и пациент, находящийся в нем. По предварительным данным, водитель «Камаза» находился в нетрезвом состоянии.