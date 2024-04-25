Власти Кургана снизят на 10% число школьников, которые учатся во вторую смену

В Кургане сократится на 10% количество школьников, которые вынуждены заниматься во вторую смену. Об этом говорится в плане городских властей по реализации Послания президента РФ Федеральному Собранию в 2024 году.
«Создание 1500 мест в системе общего школьного образования в Кургане в 2024 году. Уменьшение количества обучающихся, занимающихся во вторую смену, до 21,5% (2023 год — 31%)», — указано в документе, опубликованном на сайте гордумы Кургана.
Власти Кургана рассчитывают снизить число обучающихся во вторую смену за счет ввода в эксплуатацию новой школы на 1500 мест в Заозерном микрорайоне. О строительстве этой школы докладывали полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву еще в январе 2021 года. По задумке руководства Кургана, к 2025 году школьники смогут обучаться в одну смену.
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В Кургане сократится на 10% количество школьников, которые вынуждены заниматься во вторую смену. Об этом говорится в плане городских властей по реализации Послания президента РФ Федеральному Собранию в 2024 году. «Создание 1500 мест в системе общего школьного образования в Кургане в 2024 году. Уменьшение количества обучающихся, занимающихся во вторую смену, до 21,5% (2023 год — 31%)», — указано в документе, опубликованном на сайте гордумы Кургана. Власти Кургана рассчитывают снизить число обучающихся во вторую смену за счет ввода в эксплуатацию новой школы на 1500 мест в Заозерном микрорайоне. О строительстве этой школы докладывали полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву еще в январе 2021 года. По задумке руководства Кургана, к 2025 году школьники смогут обучаться в одну смену.