25 апреля 2024

Власти Кургана снизят на 10% число школьников, которые учатся во вторую смену

© Служба новостей «URA.RU»
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Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
В Кургане увеличат количество учебных мест в системе общего образования Фото:

В Кургане сократится на 10% количество школьников, которые вынуждены заниматься во вторую смену. Об этом говорится в плане городских властей по реализации Послания президента РФ Федеральному Собранию в 2024 году.

«Создание 1500 мест в системе общего школьного образования в Кургане в 2024 году. Уменьшение количества обучающихся, занимающихся во вторую смену, до 21,5% (2023 год — 31%)», — указано в документе, опубликованном на сайте гордумы Кургана.

Власти Кургана рассчитывают снизить число обучающихся во вторую смену за счет ввода в эксплуатацию новой школы на 1500 мест в Заозерном микрорайоне. О строительстве этой школы докладывали полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву еще в январе 2021 года. По задумке руководства Кургана, к 2025 году школьники смогут обучаться в одну смену.

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В Кургане сократится на 10% количество школьников, которые вынуждены заниматься во вторую смену. Об этом говорится в плане городских властей по реализации Послания президента РФ Федеральному Собранию в 2024 году. «Создание 1500 мест в системе общего школьного образования в Кургане в 2024 году. Уменьшение количества обучающихся, занимающихся во вторую смену, до 21,5% (2023 год — 31%)», — указано в документе, опубликованном на сайте гордумы Кургана. Власти Кургана рассчитывают снизить число обучающихся во вторую смену за счет ввода в эксплуатацию новой школы на 1500 мест в Заозерном микрорайоне. О строительстве этой школы докладывали полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву еще в январе 2021 года. По задумке руководства Кургана, к 2025 году школьники смогут обучаться в одну смену.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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