Пять самых высокооплачиваемых профессий в России

Headhunter: самые высокие зарплаты в РФ получают геодезисты
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Зарплата геодезиста в России более 150 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России по данным на апрель 2024 года стали специалисты IT-сферы и геодезисты. Об этом рассказали в российских сервисах для поиска работы Headhunter и «Работа.ру».

«В топ профессий с самыми высокими предлагаемыми зарплатами на апрель 2024 года, по данным Headhunter, вошли DevOps-инженер с медианным зарплатным предложением в 250 тысяч рублей, руководитель группы разработки с 201 тысячей рублей. А также дата-сайентист с 200 тысячами рублей», — передает РИА Новости.

Системный аналитик и геодезист встали на четвертое и пятое место в рейтинге. Медиана их зарплаты чуть более 150 тысяч в месяц.

Президент РФ Владимир Путин также отмечал рост зарплат доходов у россиян. По его словам, среднемесячная зарплата выросла на 8,5%, а доходы увеличились на 5,4%.

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Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России по данным на апрель 2024 года стали специалисты IT-сферы и геодезисты. Об этом рассказали в российских сервисах для поиска работы Headhunter и «Работа.ру». «В топ профессий с самыми высокими предлагаемыми зарплатами на апрель 2024 года, по данным Headhunter, вошли DevOps-инженер с медианным зарплатным предложением в 250 тысяч рублей, руководитель группы разработки с 201 тысячей рублей. А также дата-сайентист с 200 тысячами рублей», — передает РИА Новости. Системный аналитик и геодезист встали на четвертое и пятое место в рейтинге. Медиана их зарплаты чуть более 150 тысяч в месяц. Президент РФ Владимир Путин также отмечал рост зарплат доходов у россиян. По его словам, среднемесячная зарплата выросла на 8,5%, а доходы увеличились на 5,4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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