Пять самых высокооплачиваемых профессий в России

Headhunter: самые высокие зарплаты в РФ получают геодезисты

26 апреля 2024 в 06:08 Размер текста - 17 +

Зарплата геодезиста в России более 150 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России по данным на апрель 2024 года стали специалисты IT-сферы и геодезисты. Об этом рассказали в российских сервисах для поиска работы Headhunter и «Работа.ру». «В топ профессий с самыми высокими предлагаемыми зарплатами на апрель 2024 года, по данным Headhunter, вошли DevOps-инженер с медианным зарплатным предложением в 250 тысяч рублей, руководитель группы разработки с 201 тысячей рублей. А также дата-сайентист с 200 тысячами рублей», — передает РИА Новости. Системный аналитик и геодезист встали на четвертое и пятое место в рейтинге. Медиана их зарплаты чуть более 150 тысяч в месяц. Президент РФ Владимир Путин также отмечал рост зарплат доходов у россиян. По его словам, среднемесячная зарплата выросла на 8,5%, а доходы увеличились на 5,4%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России по данным на апрель 2024 года стали специалисты IT-сферы и геодезисты. Об этом рассказали в российских сервисах для поиска работы Headhunter и «Работа.ру». «В топ профессий с самыми высокими предлагаемыми зарплатами на апрель 2024 года, по данным Headhunter, вошли DevOps-инженер с медианным зарплатным предложением в 250 тысяч рублей, руководитель группы разработки с 201 тысячей рублей. А также дата-сайентист с 200 тысячами рублей», — передает РИА Новости. Системный аналитик и геодезист встали на четвертое и пятое место в рейтинге. Медиана их зарплаты чуть более 150 тысяч в месяц. Президент РФ Владимир Путин также отмечал рост зарплат доходов у россиян. По его словам, среднемесячная зарплата выросла на 8,5%, а доходы увеличились на 5,4%.