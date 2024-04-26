Автоэксперт напомнила, кому можно не платить налог за машину

Автоэксперт Сутырина: транспортный налог могут не платить льготники

26 апреля 2024 в 06:46 Размер текста - 17 +

Транспортный налог обязаны оплачивать все владельцы автомобилей, кроме льготников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пока автомобиль стоит на регистрационном учете, владелец обязан платить за него транспортный налог. Исключение сделано только для тех, кто имеет льготы, например, инвалидов, напомнила юрист Елена Сутырина. «Даже если собственник не пользуется машиной, он обязан уплачивать транспортный налог. Если машина неисправна, ее владельца временно лишили водительских прав или он просто куда-то надолго уехал, ему все равно придется платить налог до тех пор, пока регистрация автомобиля не будет прекращена», — пояснила Сутырина «АиФ». Исключением являются только льготные категории граждан. Это правило действует, даже если автомобиль продан, а документ купли-продажи подписан. Налоговая служба перестает начислять налог только после того, как автомобиль будет зарегистрирован на покупателя или снят с учета предыдущим собственником, заявила Сутырина. К середине 2024 года автомобилистам придет извещение об уплате транспортного налога. Некоторым придется заплатить больше, так как они подпадут под действие налога на роскошь. Это касается тех, чьи машины стоят выше 10 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пока автомобиль стоит на регистрационном учете, владелец обязан платить за него транспортный налог. Исключение сделано только для тех, кто имеет льготы, например, инвалидов, напомнила юрист Елена Сутырина. «Даже если собственник не пользуется машиной, он обязан уплачивать транспортный налог. Если машина неисправна, ее владельца временно лишили водительских прав или он просто куда-то надолго уехал, ему все равно придется платить налог до тех пор, пока регистрация автомобиля не будет прекращена», — пояснила Сутырина «АиФ». Исключением являются только льготные категории граждан. Это правило действует, даже если автомобиль продан, а документ купли-продажи подписан. Налоговая служба перестает начислять налог только после того, как автомобиль будет зарегистрирован на покупателя или снят с учета предыдущим собственником, заявила Сутырина. К середине 2024 года автомобилистам придет извещение об уплате транспортного налога. Некоторым придется заплатить больше, так как они подпадут под действие налога на роскошь. Это касается тех, чьи машины стоят выше 10 миллионов рублей.