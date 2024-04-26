В Сбербанке объяснили, почему через него можно пополнить счет в онлайн-казино

В России продолжают проходить платежи, связанные с пополнением счетов в онлайн-казино. В частности, все еще сохраняется возможность пополнить их через сервисы Сбербанка. В самом банке это прокомментировали, подчеркнув, что проходит регулярная блокировка таких счетов, но злоумышленники используют дропперов.
«В Сбербанке уверяют, что регулярно блокируют счета, кошельки и карты выявленных дропперов (людей, которых используют мошенники для достижения своих целей — прим. URA.RU)», — передают журналисты «Коммерсанта». Именно через них проходят переводы в адрес онлайн-казино по схеме p2p (технология онлайн-перевода средств с карты на карту — прим. URA.RU).
С целью проверить, действительно ли в настоящий момент через сервисы Сбербанка можно пополнить онлайн-казино, корреспондент «Коммерсанта» решил сам попробовать пополнить их баланс. Со слов журналиста, сделать это у него получилось без проблем.
Ранее Центробанк РФ отозвал лицензию у Qiwi Банка. Это произошло из-за многочисленных нарушений со стороны организации. По основной версии, через него отмывались деньги, полученные через и онлайн-казино.
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