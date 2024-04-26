InfoBRICS: страны Скандинавии пришли в ужас из-за российских ракет в ЛенВО

Финляндия, Швеция и Норвегия оказались открыты перед российскими ударами, подчеркивает Драго БосничФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Решение России разместить ракеты «Искандер-М» в Ленинградском военном округе приводит к тому, что страны Скандинавии, в частности, Норвегия, Финляндия и Швеция оказались открыты перед потенциальными российскими ударами. Однако такое решение со стороны РФ является своевременным и адекватным ответом на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом пишет независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич.
«Теперь нет направлений, которые Россия не могла бы использовать из-за их прежнего „нейтралитета“. Это напрямую ставит под угрозу южные регионы Норвегии, наиболее важную часть страны. <…> Вся территория Финляндии теперь полностью открыта в результате ее самоубийственного решения присоединиться к НАТО. Ракеты „Искандер-М“ могут использовать массивные 700-килограммовые фугасные боеголовки, которые отлично подходят для борьбы с высокой концентрацией войск в тылу. Практически то же самое можно сказать и о гораздо более быстрых гиперзвуковых ракетах воздушного базирования 9-А-7660 „Кинжал“, которые также могут быть более активно развернуты в Ленинградском военном округе», — передает Драго Боснич в материале для InfoBRICS.
Аналитик также подчеркнул, что Россия неоднократно выражала обеспокоенность из-за расширения НАТО. В Москве открыто отмечали, что будут реагировать на это соответствующе. У РФ не оставалось выбора, кроме как повышать собственную безопасность, отмечает Боснич.
Еще в марте президент России Владимир Путин подчеркнул, что государство разместит ракетные системы возле границ Финляндии и Швеции, которые недавно стали членами НАТО. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков недавно заявил, что МИД РФ рассматривает пересмотр моратория на размещение ракет.
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Решение России разместить ракеты «Искандер-М» в Ленинградском военном округе приводит к тому, что страны Скандинавии, в частности, Норвегия, Финляндия и Швеция оказались открыты перед потенциальными российскими ударами. Однако такое решение со стороны РФ является своевременным и адекватным ответом на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом пишет независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич. «Теперь нет направлений, которые Россия не могла бы использовать из-за их прежнего „нейтралитета“. Это напрямую ставит под угрозу южные регионы Норвегии, наиболее важную часть страны. <…> Вся территория Финляндии теперь полностью открыта в результате ее самоубийственного решения присоединиться к НАТО. Ракеты „Искандер-М“ могут использовать массивные 700-килограммовые фугасные боеголовки, которые отлично подходят для борьбы с высокой концентрацией войск в тылу. Практически то же самое можно сказать и о гораздо более быстрых гиперзвуковых ракетах воздушного базирования 9-А-7660 „Кинжал“, которые также могут быть более активно развернуты в Ленинградском военном округе», — передает Драго Боснич в материале для InfoBRICS. Аналитик также подчеркнул, что Россия неоднократно выражала обеспокоенность из-за расширения НАТО. В Москве открыто отмечали, что будут реагировать на это соответствующе. У РФ не оставалось выбора, кроме как повышать собственную безопасность, отмечает Боснич. Еще в марте президент России Владимир Путин подчеркнул, что государство разместит ракетные системы возле границ Финляндии и Швеции, которые недавно стали членами НАТО. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков недавно заявил, что МИД РФ рассматривает пересмотр моратория на размещение ракет.