Экс-директор спортцентра в ЯНАО, укравшая у детей деньги, хотела сбежать за границу

Экс-директор спортивного центра «Арктика» в Надыме (ЯНАО) Ольга Демченко, которую подозревают в хищении средств, предназначенных для особенных детей, пыталась скрыться за границей. Коррупционное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«Экс-директор учреждения, желая избежать привлечения к уголовной ответственности, предприняла попытку скрыться на территории соседнего государства, однако была задержана. Раскрытие преступления осуществлялось во взаимодействии с РУ ФСБ России по Тюменской области», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
В ведомстве корреспонденту агентства подтвердили информацию, что против Демченко и ее подельника возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время отправлено в суд. Экс-директора спортцентра подозревают в хищениях в особо крупном размере с использованием служебного положения. Признаки коррупционного преступления были выявлены прокуратурой Надыма, после чего материалы проверки поступили следователям.
Обвиняемые вину не признали, и оказывали активное сопротивление во время следствия. В интересах дела, на на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 8 миллионов рублей.
Ольгу Демченко подозревают в хищениях 6,6 миллиона рублей, предназначенных на покупку тренажеров для адаптивной физкультуры. Средства на покупку были выделены из регионального бюджета. Демченко действовала при помощи индивидуального предпринимателя, с которым состояла в доверительных отношениях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Экс-директор спортивного центра «Арктика» в Надыме (ЯНАО) Ольга Демченко, которую подозревают в хищении средств, предназначенных для особенных детей, пыталась скрыться за границей. Коррупционное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Экс-директор учреждения, желая избежать привлечения к уголовной ответственности, предприняла попытку скрыться на территории соседнего государства, однако была задержана. Раскрытие преступления осуществлялось во взаимодействии с РУ ФСБ России по Тюменской области», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. В ведомстве корреспонденту агентства подтвердили информацию, что против Демченко и ее подельника возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время отправлено в суд. Экс-директора спортцентра подозревают в хищениях в особо крупном размере с использованием служебного положения. Признаки коррупционного преступления были выявлены прокуратурой Надыма, после чего материалы проверки поступили следователям. Обвиняемые вину не признали, и оказывали активное сопротивление во время следствия. В интересах дела, на на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 8 миллионов рублей. Ольгу Демченко подозревают в хищениях 6,6 миллиона рублей, предназначенных на покупку тренажеров для адаптивной физкультуры. Средства на покупку были выделены из регионального бюджета. Демченко действовала при помощи индивидуального предпринимателя, с которым состояла в доверительных отношениях.