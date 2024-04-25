Экс-директор спортцентра в ЯНАО, укравшая у детей деньги, хотела сбежать за границу

Экс-директор спортцентра «Арктика» в Надыме предстанет перед судом

Следователи передали в суд уголовное дело ямальской коррупционерки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Экс-директор спортивного центра «Арктика» в Надыме (ЯНАО) Ольга Демченко, которую подозревают в хищении средств, предназначенных для особенных детей, пыталась скрыться за границей. Коррупционное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«Экс-директор учреждения, желая избежать привлечения к уголовной ответственности, предприняла попытку скрыться на территории соседнего государства, однако была задержана. Раскрытие преступления осуществлялось во взаимодействии с РУ ФСБ России по Тюменской области», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

В ведомстве корреспонденту агентства подтвердили информацию, что против Демченко и ее подельника возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время отправлено в суд. Экс-директора спортцентра подозревают в хищениях в особо крупном размере с использованием служебного положения. Признаки коррупционного преступления были выявлены прокуратурой Надыма, после чего материалы проверки поступили следователям.

Обвиняемые вину не признали, и оказывали активное сопротивление во время следствия. В интересах дела, на на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 8 миллионов рублей.

Ольгу Демченко подозревают в хищениях 6,6 миллиона рублей, предназначенных на покупку тренажеров для адаптивной физкультуры. Средства на покупку были выделены из регионального бюджета. Демченко действовала при помощи индивидуального предпринимателя, с которым состояла в доверительных отношениях.