25 апреля 2024

Пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле, устроился таксистом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, ред вингс, кабина самолета, кабина пилота, авиакомпания red wings, фуражка пилота
Пилот не собирается увольняться из авиакомпании Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Второй пилот «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года, после отстранения от полетов устроился таксистом, а также подрабатывает грузчиком. В месяц на обеспечение семьи необходимо 150 тысяч рублей, рассказал URA.RU Семенов.

«Хватаюсь за все подряд. Бывает, что работаю таксистом, а бывает и грузчиком. Детей кормить надо, поэтому выбирать не приходится. Еще у нас два кредита — на машину и на квартиру, что составляет около 60 тысяч ежемесячно, а еще коммуналка — 10 тысяч и репетиторы с секциями для детей — 80 тысяч», — сказал пилот.

По его словам, сейчас семья справляется, так как остались накопленные сбережения. «Конечно, помогает супруга. Она работает официально», — подытожил Семенов.

Еще один пилот Сергей Белов, принимавший участие в посадке самолета, уволился. Мужчина написал заявление по собственному желанию, но дальнейшие планы раскрывать не стал. До этого он и его коллега Эдуард Семенов находились в неоплачиваемом отпуске.

Перед увольнением Белов обвинил руководство авиакомпании в ЧП под Новосибирском, уверяя, что экстренная посадка на поле произошла из-за политики компании. Борт, на котором находилось 159 человек, летел из Сочи в Омск. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас судно продолжает стоять в поле. Подробнее о ситуации — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Второй пилот «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года, после отстранения от полетов устроился таксистом, а также подрабатывает грузчиком. В месяц на обеспечение семьи необходимо 150 тысяч рублей, рассказал URA.RU Семенов. «Хватаюсь за все подряд. Бывает, что работаю таксистом, а бывает и грузчиком. Детей кормить надо, поэтому выбирать не приходится. Еще у нас два кредита — на машину и на квартиру, что составляет около 60 тысяч ежемесячно, а еще коммуналка — 10 тысяч и репетиторы с секциями для детей — 80 тысяч», — сказал пилот. По его словам, сейчас семья справляется, так как остались накопленные сбережения. «Конечно, помогает супруга. Она работает официально», — подытожил Семенов. Еще один пилот Сергей Белов, принимавший участие в посадке самолета, уволился. Мужчина написал заявление по собственному желанию, но дальнейшие планы раскрывать не стал. До этого он и его коллега Эдуард Семенов находились в неоплачиваемом отпуске. Перед увольнением Белов обвинил руководство авиакомпании в ЧП под Новосибирском, уверяя, что экстренная посадка на поле произошла из-за политики компании. Борт, на котором находилось 159 человек, летел из Сочи в Омск. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас судно продолжает стоять в поле. Подробнее о ситуации — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...