Пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле, устроился таксистом

26 апреля 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Пилот не собирается увольняться из авиакомпании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Второй пилот «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года, после отстранения от полетов устроился таксистом, а также подрабатывает грузчиком. В месяц на обеспечение семьи необходимо 150 тысяч рублей, рассказал URA.RU Семенов. «Хватаюсь за все подряд. Бывает, что работаю таксистом, а бывает и грузчиком. Детей кормить надо, поэтому выбирать не приходится. Еще у нас два кредита — на машину и на квартиру, что составляет около 60 тысяч ежемесячно, а еще коммуналка — 10 тысяч и репетиторы с секциями для детей — 80 тысяч», — сказал пилот. По его словам, сейчас семья справляется, так как остались накопленные сбережения. «Конечно, помогает супруга. Она работает официально», — подытожил Семенов. Еще один пилот Сергей Белов, принимавший участие в посадке самолета, уволился. Мужчина написал заявление по собственному желанию, но дальнейшие планы раскрывать не стал. До этого он и его коллега Эдуард Семенов находились в неоплачиваемом отпуске. Перед увольнением Белов обвинил руководство авиакомпании в ЧП под Новосибирском, уверяя, что экстренная посадка на поле произошла из-за политики компании. Борт, на котором находилось 159 человек, летел из Сочи в Омск. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас судно продолжает стоять в поле. Подробнее о ситуации — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Второй пилот «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском 12 сентября 2023 года, после отстранения от полетов устроился таксистом, а также подрабатывает грузчиком. В месяц на обеспечение семьи необходимо 150 тысяч рублей, рассказал URA.RU Семенов. «Хватаюсь за все подряд. Бывает, что работаю таксистом, а бывает и грузчиком. Детей кормить надо, поэтому выбирать не приходится. Еще у нас два кредита — на машину и на квартиру, что составляет около 60 тысяч ежемесячно, а еще коммуналка — 10 тысяч и репетиторы с секциями для детей — 80 тысяч», — сказал пилот. По его словам, сейчас семья справляется, так как остались накопленные сбережения. «Конечно, помогает супруга. Она работает официально», — подытожил Семенов. Еще один пилот Сергей Белов, принимавший участие в посадке самолета, уволился. Мужчина написал заявление по собственному желанию, но дальнейшие планы раскрывать не стал. До этого он и его коллега Эдуард Семенов находились в неоплачиваемом отпуске. Перед увольнением Белов обвинил руководство авиакомпании в ЧП под Новосибирском, уверяя, что экстренная посадка на поле произошла из-за политики компании. Борт, на котором находилось 159 человек, летел из Сочи в Омск. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас судно продолжает стоять в поле. Подробнее о ситуации — в сюжете URA.RU.