Пилот, посадивший самолет в поле, уволился из «Уральских авиалиний»

17 апреля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Сергей Белов уволился по собственному желанию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Командир воздушного судна Сергей Белов, посадивший самолет Airbus A320 в пшеничном поле под Новосибирском, 15 апреля уволился из авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика. «Летчик написал заявление об увольнении по собственному желанию. На основании этого заявления трудовой договор с ним был прекращен 15 апреля. С приказом Сергей Белов ознакомлен в установленном законом порядке», — следует из сообщения. Она отметила, что второй пилот Эдуард Семенов все еще находится в неоплачиваемом отпуске. Несколько дней назад Белов обвинил руководство авиакомпании в ЧП под Новосибирском. Он уверен, что экстренная посадка на поле произошла из-за политики компании. На борту того самого самолета, летевшего из Сочи в Омск, находились 159 человек, никто из них не пострадал. Предполагается, что судно больше не вернется к полетам. Актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир воздушного судна Сергей Белов, посадивший самолет Airbus A320 в пшеничном поле под Новосибирском, 15 апреля уволился из авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика. «Летчик написал заявление об увольнении по собственному желанию. На основании этого заявления трудовой договор с ним был прекращен 15 апреля. С приказом Сергей Белов ознакомлен в установленном законом порядке», — следует из сообщения. Она отметила, что второй пилот Эдуард Семенов все еще находится в неоплачиваемом отпуске. Несколько дней назад Белов обвинил руководство авиакомпании в ЧП под Новосибирском. Он уверен, что экстренная посадка на поле произошла из-за политики компании. На борту того самого самолета, летевшего из Сочи в Омск, находились 159 человек, никто из них не пострадал. Предполагается, что судно больше не вернется к полетам. Актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.