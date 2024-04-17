Пилот, посадивший самолет в поле, уволился из «Уральских авиалиний»

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Сергей Белов уволился по собственному желанию Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Командир воздушного судна Сергей Белов, посадивший самолет Airbus A320 в пшеничном поле под Новосибирском, 15 апреля уволился из авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика.

«Летчик написал заявление об увольнении по собственному желанию. На основании этого заявления трудовой договор с ним был прекращен 15 апреля. С приказом Сергей Белов ознакомлен в установленном законом порядке», — следует из сообщения. Она отметила, что второй пилот Эдуард Семенов все еще находится в неоплачиваемом отпуске.

Несколько дней назад Белов обвинил руководство авиакомпании в ЧП под Новосибирском. Он уверен, что экстренная посадка на поле произошла из-за политики компании. На борту того самого самолета, летевшего из Сочи в Омск, находились 159 человек, никто из них не пострадал. Предполагается, что судно больше не вернется к полетам. Актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Командир воздушного судна Сергей Белов, посадивший самолет Airbus A320 в пшеничном поле под Новосибирском, 15 апреля уволился из авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика. «Летчик написал заявление об увольнении по собственному желанию. На основании этого заявления трудовой договор с ним был прекращен 15 апреля. С приказом Сергей Белов ознакомлен в установленном законом порядке», — следует из сообщения. Она отметила, что второй пилот Эдуард Семенов все еще находится в неоплачиваемом отпуске. Несколько дней назад Белов обвинил руководство авиакомпании в ЧП под Новосибирском. Он уверен, что экстренная посадка на поле произошла из-за политики компании. На борту того самого самолета, летевшего из Сочи в Омск, находились 159 человек, никто из них не пострадал. Предполагается, что судно больше не вернется к полетам. Актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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