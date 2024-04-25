В Челябинской области выросло количество станций для зарядки электромобилей. Фото

26 апреля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

В 2024 году в регионе планируется построить еще 30 станций для зарядки электромобилей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области количество зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) выросло до 92, при этом 67 из них расположены в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Сегодня в регионе действует 92 ЭЗС, в том числе 67 — в Челябинске. Чтобы поддержать эту тенденцию, правительство региона продолжает реализацию мер стимулирования перехода на экологически чистый автотранспорт,» — уточнили в пресс-службе минэкономразвития региона. В ведомстве отметили, что в начале 2023 года количество электрмобилей в регионе составляло 385, сейчас их число достигает 823. В 2023 году по решению губернатора Алексея Текслера область вошла в число пилотных регионов по развитию электрозарядной инфраструктуры, благодаря чему второй год подряд предоставляют субсидии на компенсацию части затрат по строительству станций быстрой зарядки, который позволяют зарядить автомобиль за полчаса. Ранее стало известно, что в 2024 году в регионе установят 30 новых ЭЗС. Как сообщила министр экономразвития области Наталья Лугачева. На субсилирование направят почти 83 миллиона рублей. В Челябинской области построят еще 30 ЭЗС пресс-служба правительства Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области количество зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) выросло до 92, при этом 67 из них расположены в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Сегодня в регионе действует 92 ЭЗС, в том числе 67 — в Челябинске. Чтобы поддержать эту тенденцию, правительство региона продолжает реализацию мер стимулирования перехода на экологически чистый автотранспорт,» — уточнили в пресс-службе минэкономразвития региона. В ведомстве отметили, что в начале 2023 года количество электрмобилей в регионе составляло 385, сейчас их число достигает 823. В 2023 году по решению губернатора Алексея Текслера область вошла в число пилотных регионов по развитию электрозарядной инфраструктуры, благодаря чему второй год подряд предоставляют субсидии на компенсацию части затрат по строительству станций быстрой зарядки, который позволяют зарядить автомобиль за полчаса. Ранее стало известно, что в 2024 году в регионе установят 30 новых ЭЗС. Как сообщила министр экономразвития области Наталья Лугачева. На субсилирование направят почти 83 миллиона рублей.