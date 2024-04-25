Клещи покусали более двух тысяч свердловчан за месяц

26 апреля 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Власти призывают вакцинироваться от клещевого энцефалита Фото: Виктор Хасаншин © URA.RU В Свердловской области с начала сезона клещей (25 марта) от их укусов пострадали более двух тысяч жителей региона. Эта цифра в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Число свердловчан, пострадавших от присасывания клещей, растет ежедневно. Первый пациент в нынешнем сезоне обратился за помощью к медикам 25 марта, и с тех пор в регионе зарегистрировано уже более двух тысяч человек, пострадавших от кровососущих обитателей лесов и парков», — следует из сообщения. Власти призывают свердловчан не игнорировать вакцинацию и сформировать стойкий иммунитет, предотвратив тяжелое заболевание. Если же все-таки обнаружен присосавшийся клещ, следует обратиться в больницу. «Самое главное в подобной ситуации — не паниковать и обязательно обратиться в ближайшее медучреждение. Вам окажут первую помощь», — сказал внештатный специалист регионального минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов. Всего несколько дней назад Роспотребнадзор зафиксировал 1354 пострадавших от укусов клещей, из которых 335 детей. С начала сезона специалисты исследовали 347 особей насекомых, из них 0,6% — переносчики энцефалита и 34,2% — боррелиоза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области с начала сезона клещей (25 марта) от их укусов пострадали более двух тысяч жителей региона. Эта цифра в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Число свердловчан, пострадавших от присасывания клещей, растет ежедневно. Первый пациент в нынешнем сезоне обратился за помощью к медикам 25 марта, и с тех пор в регионе зарегистрировано уже более двух тысяч человек, пострадавших от кровососущих обитателей лесов и парков», — следует из сообщения. Власти призывают свердловчан не игнорировать вакцинацию и сформировать стойкий иммунитет, предотвратив тяжелое заболевание. Если же все-таки обнаружен присосавшийся клещ, следует обратиться в больницу. «Самое главное в подобной ситуации — не паниковать и обязательно обратиться в ближайшее медучреждение. Вам окажут первую помощь», — сказал внештатный специалист регионального минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов. Всего несколько дней назад Роспотребнадзор зафиксировал 1354 пострадавших от укусов клещей, из которых 335 детей. С начала сезона специалисты исследовали 347 особей насекомых, из них 0,6% — переносчики энцефалита и 34,2% — боррелиоза.