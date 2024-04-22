Число покусанных клещами свердловчан за четыре дня выросло в семь раз

За четыре дня клещи покусали 1173 свердловчан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловской области за последние четыре дня количество покусанных клещами достигло 1354 человек, что выше аналогичного периода прошлого года в 1,9 раза. Еще 19 апреля был зафиксирован 181 пострадавший, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Зарегистрировано 1354 случая присасывания клещей, среди пострадавших 335 детей. Показатель выше аналогичного периода 2023 года в 1,9 раза и в 1,4 раза выше среднего многолетнего уровня», — следует из сообщения. С подозрением на энцефалит госпитализирован один человек, а на боррелиоз — два человека.

С начала сезона (25 марта) специалисты уже исследовали 347 особей клещей, из них 0,6% — переносчики энцефалита и 34,2% — боррелиоза. На Среднем Урале в 2024 году запланирована противоклещевая обработка 11300 гектаров земли.

Первый укус клеща зафиксировали у ребенка дошкольного возраста, выезжавшего из Екатеринбурга. Согласно прогнозам эпидемиологов, в 2024 году ожидается снижение численности иксодовых клещей. Также Роспотребнадзор публиковал адреса пунктов приема клещей в Свердловской области.