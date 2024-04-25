Депутат-прогульщик пропустил свою отставку в думе ХМАО

Депутат Созонов прогулял заседание о своей отставке в думе ХМАО

26 апреля 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Дума ХМАО приняла отставку депутата Петра Созонова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат думы ХМАО Петр Созонов, не присутствовавший ни на одном заседании думы за последние 1,5 года, прогулял свою отставку. Несмотря на то, что оно проходило в онлайн-формате, парламентарий не вышел на связь с коллегами. Прямая трансляция заседания велась на сайте думы ХМАО. «Присутствуют 32 депутата. Отсутствуют депутаты Гоголева, Созонов, Таги-Заде, Андреев, Бруслиновский и Сердюк», — сообщил председатель думы Борис Хохряков. Дума поддержала отставку Созонова (за нее проголосовал 31 депутат). Хохряков поблагодарил его за активность и творческий подход к депутатской деятельности. «Уважаемые депутаты, позвольте от своего имени и от себя лично поблагодарить Петра Михайловича за совместную работу, за творческий подход к депутатской деятельности, самоотверженность, активность в принятии решений и реализации проектов на территории Югры», — заявил спикер. Депутат пропустил все заседания думы 2023 и 2024 года. Он уехал из Югры после своей отставки из «Газпром Трансгаз Югорска» и занялся газификацией новых территорий. Полномочия Созонова прекращаются 1 мая. Ранее URA.RU писало, что депутат Андреев, планировавший сложить мандат, передумал и сохранил кресло в думе ХМАО. Его отставка должна была пройти одновременно с отставкой Созонова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат думы ХМАО Петр Созонов, не присутствовавший ни на одном заседании думы за последние 1,5 года, прогулял свою отставку. Несмотря на то, что оно проходило в онлайн-формате, парламентарий не вышел на связь с коллегами. Прямая трансляция заседания велась на сайте думы ХМАО. «Присутствуют 32 депутата. Отсутствуют депутаты Гоголева, Созонов, Таги-Заде, Андреев, Бруслиновский и Сердюк», — сообщил председатель думы Борис Хохряков. Дума поддержала отставку Созонова (за нее проголосовал 31 депутат). Хохряков поблагодарил его за активность и творческий подход к депутатской деятельности. «Уважаемые депутаты, позвольте от своего имени и от себя лично поблагодарить Петра Михайловича за совместную работу, за творческий подход к депутатской деятельности, самоотверженность, активность в принятии решений и реализации проектов на территории Югры», — заявил спикер. Депутат пропустил все заседания думы 2023 и 2024 года. Он уехал из Югры после своей отставки из «Газпром Трансгаз Югорска» и занялся газификацией новых территорий. Полномочия Созонова прекращаются 1 мая. Ранее URA.RU писало, что депутат Андреев, планировавший сложить мандат, передумал и сохранил кресло в думе ХМАО. Его отставка должна была пройти одновременно с отставкой Созонова.