Депутат-прогульщик пропустил свою отставку в думе ХМАО

Депутат думы ХМАО Петр Созонов, не присутствовавший ни на одном заседании думы за последние 1,5 года, прогулял свою отставку. Несмотря на то, что оно проходило в онлайн-формате, парламентарий не вышел на связь с коллегами. Прямая трансляция заседания велась на сайте думы ХМАО.
«Присутствуют 32 депутата. Отсутствуют депутаты Гоголева, Созонов, Таги-Заде, Андреев, Бруслиновский и Сердюк», — сообщил председатель думы Борис Хохряков.
Дума поддержала отставку Созонова (за нее проголосовал 31 депутат). Хохряков поблагодарил его за активность и творческий подход к депутатской деятельности. «Уважаемые депутаты, позвольте от своего имени и от себя лично поблагодарить Петра Михайловича за совместную работу, за творческий подход к депутатской деятельности, самоотверженность, активность в принятии решений и реализации проектов на территории Югры», — заявил спикер.
Депутат пропустил все заседания думы 2023 и 2024 года. Он уехал из Югры после своей отставки из «Газпром Трансгаз Югорска» и занялся газификацией новых территорий. Полномочия Созонова прекращаются 1 мая.
Ранее URA.RU писало, что депутат Андреев, планировавший сложить мандат, передумал и сохранил кресло в думе ХМАО. Его отставка должна была пройти одновременно с отставкой Созонова.
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