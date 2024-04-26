В России продолжают снимать ограничения полетов на юг

Международный аэропорт Элиста с 3 мая возобновит работу для гражданской авиации. Об этом сообщает Росавиация.
«Международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации — ежедневно с 9:00 до 19:00 (мск). Пропускная способность аэродрома составит 12 взлетно-посадочных операций в час», —
После начала спецоперации на Украине в целях безопасности были закрыты аэропорты в городах на юге России. Среди них числились воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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