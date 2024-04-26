Общество Транспорт В России продолжают снимать ограничения полетов на юг Росавиация: аэропорт Элиста возобновит обслуживание с 3 мая 26 апреля 2024 в 11:40 Размер текста - 17 + Аэропорт Элиста возобновит работу с 3 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Международный аэропорт Элиста с 3 мая возобновит работу для гражданской авиации. Об этом сообщает Росавиация. «Международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации — ежедневно с 9:00 до 19:00 (мск). Пропускная способность аэродрома составит 12 взлетно-посадочных операций в час», — сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на Росавиацию. После начала спецоперации на Украине в целях безопасности были закрыты аэропорты в городах на юге России. Среди них числились воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Международный аэропорт Элиста с 3 мая возобновит работу для гражданской авиации. Об этом сообщает Росавиация. «Международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации — ежедневно с 9:00 до 19:00 (мск). Пропускная способность аэродрома составит 12 взлетно-посадочных операций в час», — сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой на Росавиацию. После начала спецоперации на Украине в целях безопасности были закрыты аэропорты в городах на юге России. Среди них числились воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям