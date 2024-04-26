ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в военкомате и полиции Волжска

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Волгоградской области двоих подростков-членов неонацистской террористической ячейки NS/WP (признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщили в службе. Они готовили теракты в здании полиции и военкомата.
«Сформирована неопровержимая доказательная база участия в деятельности ячейки запрещенной Верховным судом Российской Федерации двух жителей города Волжский Волгоградской области, осуществлявших подготовку резонансного теракта», — говорится в сообщении ФСБ. Двое членов террористической группировки готовили теракты в полиции, военкомате и общепите Волжска. Они оказались подростками.
Расследование ФСБ проводили при поддержке МВД и СК РФ. Кроме того в 2023 году подозреваемые повреждали автомобили с символикой российской спецоперации.
В террористическую деятельность подростки были вовлечены уехавшим на Украину неонацистом Романом Железновым. Он по указанию украинских спецслужб вербовал россиян и курировал подготовку терактов.
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