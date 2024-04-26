Происшествия Криминал ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в военкомате и полиции Волжска 26 апреля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 + ФСБ задержала членов террористической группировки в Волжске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Волгоградской области двоих подростков-членов неонацистской террористической ячейки NS/WP (признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщили в службе. Они готовили теракты в здании полиции и военкомата. «Сформирована неопровержимая доказательная база участия в деятельности ячейки запрещенной Верховным судом Российской Федерации двух жителей города Волжский Волгоградской области, осуществлявших подготовку резонансного теракта», — говорится в сообщении ФСБ. Двое членов террористической группировки готовили теракты в полиции, военкомате и общепите Волжска. Они оказались подростками. Расследование ФСБ проводили при поддержке МВД и СК РФ. Кроме того в 2023 году подозреваемые повреждали автомобили с символикой российской спецоперации. В террористическую деятельность подростки были вовлечены уехавшим на Украину неонацистом Романом Железновым. Он по указанию украинских спецслужб вербовал россиян и курировал подготовку терактов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Волгоградской области двоих подростков-членов неонацистской террористической ячейки NS/WP (признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщили в службе. Они готовили теракты в здании полиции и военкомата. «Сформирована неопровержимая доказательная база участия в деятельности ячейки запрещенной Верховным судом Российской Федерации двух жителей города Волжский Волгоградской области, осуществлявших подготовку резонансного теракта», — говорится в сообщении ФСБ. Двое членов террористической группировки готовили теракты в полиции, военкомате и общепите Волжска. Они оказались подростками. Расследование ФСБ проводили при поддержке МВД и СК РФ. Кроме того в 2023 году подозреваемые повреждали автомобили с символикой российской спецоперации. В террористическую деятельность подростки были вовлечены уехавшим на Украину неонацистом Романом Железновым. Он по указанию украинских спецслужб вербовал россиян и курировал подготовку терактов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям