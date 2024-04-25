В Екатеринбург едут звезды КВН: вновь без Маслякова и с билетами за 10 тысяч

В этом году Встреча выпускников со звездами КВН в Екатеринбурге пройдет 14 июня, в продаже уже появились билеты, стоимость которых варьируется от 1200 до 10 тысяч рублей. Информацию о дате проведения URA.RU подтвердили представители «Телевизионного творческого объединения «АМиК».
«Игра пройдет 14 июня в „МТС Live Холл“», — рассказали в пресс-службе. Ведущим вновь станет Валдис Пельш, который последние пару лет заменяет 82-летнего легендарного Александра Маслякова.
В прошлом году гостями игры стали сборная Дагестана, «СОК» и «Станция Спортивная». Кто будет хэдлайнерами в этом сезоне — пока держится в тайне. Несмотря на это, уральцы уже начали покупать билеты на игру. Судя по сайту «Ticketland МТС», частично распроданы места за 7500, 8000 и 10 тысяч рублей.
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