25 апреля 2024

В Екатеринбург едут звезды КВН: вновь без Маслякова и с билетами за 10 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игра Высшей лиги КВН «Встреча выпускников». Екатеринбург, квн
Встреча пройдет в «МТС Live Холл» Фото:

В этом году Встреча выпускников со звездами КВН в Екатеринбурге пройдет 14 июня, в продаже уже появились билеты, стоимость которых варьируется от 1200 до 10 тысяч рублей. Информацию о дате проведения URA.RU подтвердили представители «Телевизионного творческого объединения «АМиК».

«Игра пройдет 14 июня в „МТС Live Холл“», — рассказали в пресс-службе. Ведущим вновь станет Валдис Пельш, который последние пару лет заменяет 82-летнего легендарного Александра Маслякова.

В прошлом году гостями игры стали сборная Дагестана, «СОК» и «Станция Спортивная». Кто будет хэдлайнерами в этом сезоне — пока держится в тайне. Несмотря на это, уральцы уже начали покупать билеты на игру. Судя по сайту «Ticketland МТС», частично распроданы места за 7500, 8000 и 10 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В этом году Встреча выпускников со звездами КВН в Екатеринбурге пройдет 14 июня, в продаже уже появились билеты, стоимость которых варьируется от 1200 до 10 тысяч рублей. Информацию о дате проведения URA.RU подтвердили представители «Телевизионного творческого объединения «АМиК». «Игра пройдет 14 июня в „МТС Live Холл“», — рассказали в пресс-службе. Ведущим вновь станет Валдис Пельш, который последние пару лет заменяет 82-летнего легендарного Александра Маслякова. В прошлом году гостями игры стали сборная Дагестана, «СОК» и «Станция Спортивная». Кто будет хэдлайнерами в этом сезоне — пока держится в тайне. Несмотря на это, уральцы уже начали покупать билеты на игру. Судя по сайту «Ticketland МТС», частично распроданы места за 7500, 8000 и 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...