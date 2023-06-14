Масляков отказался проводить встречу выпускников КВН в Екатеринбурге

Александр Масляков вновь не будет проводить встречу выпускников в Екатеринбурге — от мероприятия он отказывается второй год подряд. Вместо него руководить игрой будет Валдис Пельш, хотя ранее участие Маслякова казалось реальным. Об этом сообщают организаторы мероприятия в своем telegram-канале.
«Ведущим игры уже во второй раз станет шоумен Валдис Пельш», — сообщают организаторы. В жюри в этом году будут сидеть композитор и дирижер Сергей Жилин, юморист Андрей Рожков, актер Александр Олешко и шоумен Вадим Галыгин.
Выпускники КВН приедут в Екатеринбург 30 июня, они выступят в «МТС Live Холл». В качестве гостей ожидаются сборная Дагестана, «СОК» и «Станция Спортивная». При этом ранее ходили разговоры, что на роль ведущего рассматриваются две кандидатуры — Валдис Пельш и Александр Масляков.
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