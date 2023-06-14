Масляков отказался проводить встречу выпускников КВН в Екатеринбурге

Ведущим встречи выпускников КВН в Екатеринбурге станет Валдис Пельш
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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых) в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург, масляков александр
В 2022 году Масляков тоже не приезжал в Екатеринбург Фото:

Александр Масляков вновь не будет проводить встречу выпускников в Екатеринбурге — от мероприятия он отказывается второй год подряд. Вместо него руководить игрой будет Валдис Пельш, хотя ранее участие Маслякова казалось реальным. Об этом сообщают организаторы мероприятия в своем telegram-канале.

«Ведущим игры уже во второй раз станет шоумен Валдис Пельш», — сообщают организаторы. В жюри в этом году будут сидеть композитор и дирижер Сергей Жилин, юморист Андрей Рожков, актер Александр Олешко и шоумен Вадим Галыгин.

Выпускники КВН приедут в Екатеринбург 30 июня, они выступят в «МТС Live Холл». В качестве гостей ожидаются сборная Дагестана, «СОК» и «Станция Спортивная». При этом ранее ходили разговоры, что на роль ведущего рассматриваются две кандидатуры — Валдис Пельш и Александр Масляков.

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Александр Масляков вновь не будет проводить встречу выпускников в Екатеринбурге — от мероприятия он отказывается второй год подряд. Вместо него руководить игрой будет Валдис Пельш, хотя ранее участие Маслякова казалось реальным. Об этом сообщают организаторы мероприятия в своем telegram-канале. «Ведущим игры уже во второй раз станет шоумен Валдис Пельш», — сообщают организаторы. В жюри в этом году будут сидеть композитор и дирижер Сергей Жилин, юморист Андрей Рожков, актер Александр Олешко и шоумен Вадим Галыгин. Выпускники КВН приедут в Екатеринбург 30 июня, они выступят в «МТС Live Холл». В качестве гостей ожидаются сборная Дагестана, «СОК» и «Станция Спортивная». При этом ранее ходили разговоры, что на роль ведущего рассматриваются две кандидатуры — Валдис Пельш и Александр Масляков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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