Масляков отказался проводить встречу выпускников КВН в Екатеринбурге

Ведущим встречи выпускников КВН в Екатеринбурге станет Валдис Пельш

В 2022 году Масляков тоже не приезжал в Екатеринбург Фото: Анна Майорова © URA.RU

Александр Масляков вновь не будет проводить встречу выпускников в Екатеринбурге — от мероприятия он отказывается второй год подряд. Вместо него руководить игрой будет Валдис Пельш, хотя ранее участие Маслякова казалось реальным. Об этом сообщают организаторы мероприятия в своем telegram-канале.

«Ведущим игры уже во второй раз станет шоумен Валдис Пельш», — сообщают организаторы. В жюри в этом году будут сидеть композитор и дирижер Сергей Жилин, юморист Андрей Рожков, актер Александр Олешко и шоумен Вадим Галыгин.

Выпускники КВН приедут в Екатеринбург 30 июня, они выступят в «МТС Live Холл». В качестве гостей ожидаются сборная Дагестана, «СОК» и «Станция Спортивная». При этом ранее ходили разговоры, что на роль ведущего рассматриваются две кандидатуры — Валдис Пельш и Александр Масляков.