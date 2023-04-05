В Екатеринбурге назвали команды, которые сыграют на встрече выпускников КВН

В Екатеринбург приедут команды КВН «Станция Спортивная», «СОК» и сборная Дагестана

05 апреля 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

На последнюю игру КВН в Екатеринбурге потратили около 40 млн рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На встречу выпускников КВН в Екатеринбург приедут сборная Дагестана, победители встречи выпускников КВН-2018 — команда «СОК» и «Станция Спортивная» (в ее состав входят Иван Пышненко и Дмитрий Кожома — резиденты шоу Comedy Club). Об этом сообщает «Екатеринбург-ЭКСПО» в своих социальных сетях. «Уже в четвертый раз на сцене „МТС Live Холл“ соберутся самые сильные команды „Клуба веселых и находчивых“. В этот раз в игре примут участие: „Станция Спортивная“ (Москва), „СОК“ (Самара), сборная Дагестана», — заявили представители концертной площадки. Кто станет ведущим в этом году, пока хранится в тайне. Но билеты уже можно приобрести сейчас: цена варьируется от 1200 до 9000 рублей. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в четвертый раз пройдет встреча выпускников КВН. Мероприятия состоится 30 июня, а затем его покажут в эфире «Первого канала». Последний раз игра КВН проходила в Екатеринбурге 15 июля 2022 года. Тогда на встречу чемпионов не смог приехать легендарный ведущий Александр Масляков, его заменил Валдис Пельш.

На встречу выпускников КВН в Екатеринбург приедут сборная Дагестана, победители встречи выпускников КВН-2018 — команда «СОК» и «Станция Спортивная» (в ее состав входят Иван Пышненко и Дмитрий Кожома — резиденты шоу Comedy Club). Об этом сообщает «Екатеринбург-ЭКСПО» в своих социальных сетях. «Уже в четвертый раз на сцене „МТС Live Холл“ соберутся самые сильные команды „Клуба веселых и находчивых“. В этот раз в игре примут участие: „Станция Спортивная“ (Москва), „СОК“ (Самара), сборная Дагестана», — заявили представители концертной площадки. Кто станет ведущим в этом году, пока хранится в тайне. Но билеты уже можно приобрести сейчас: цена варьируется от 1200 до 9000 рублей. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в четвертый раз пройдет встреча выпускников КВН. Мероприятия состоится 30 июня, а затем его покажут в эфире «Первого канала». Последний раз игра КВН проходила в Екатеринбурге 15 июля 2022 года. Тогда на встречу чемпионов не смог приехать легендарный ведущий Александр Масляков, его заменил Валдис Пельш.