Владимир Якушев предложил чаще проводить штабные учения по ЧС

Владимир Якушев отметил важность учений по паводкам и пожарам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Полномочный представитель президента в УРФО Владимир Якушев предложил чаще проводить штабные учения по действиям во время паводков и пожаров. Такое заявление он сделал после разговора с людьми, пострадавшими от паводка в Ишиме (Тюменская область), сообщает корреспондент URA.RU с места проведения встречи.

«Очень важно, чтобы мы по таким вот ситуациям: паводки, лесные пожары, чаще делали штабные учения. Потому что бывают такие ситуации: когда пришла вода, а кто-то растерялся. Важно чтобы мы такую практику, как штабные учения проводили, и к таким чрезвычайным ситуациям готовились не только с точки зрения теоретической подготовки, но и, в том числе с практической точки зрения», — сказал Владимир Якушев во время беседы с журналистами.

Он также отметил, что принципиально важно для чиновников во время чрезвычайных ситуаций разговаривать с людьми, а не запираться в своих кабинетах. По мнению политика, людям легче пережить беду, когда они видят, что представители власти переживают ее вместе с ними.

Ранее агентство сообщало, что в пострадавший от паводков Ишим приехал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Вместе с полпредом УРФО Владимиром Якушевым и губернатором Тюменской области Александром Моором они собирались проводить встречу с местными жителями.