В подтопляемый Ишим приехал федеральный министр

Ирек Файзуллин приехал в Тюменскую область с рабочим визитом
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Глава Минстроя России Ирек Файзуллин прибыл в Ишим. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Он вместе с полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Александром Моором проведут здесь встречу с местными жителями.
«Вместе с полпредом Президента в УФО Владимиром Якушевым и Губернатором Тюменской области Александром Моором Ирек Файзуллин осматривает дамбу в районе пешеходного моста в Ишиме», — сообщает инфоцентр. Также у делегации запланирована встреча с горожанами.
Город Ишим находится в зоне затопления. Ранее мэр Федор Шишкин предсказал вторую волну наводнения.
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