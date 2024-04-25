В подтопляемый Ишим приехал федеральный министр

26 апреля 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Ирек Файзуллин приехал в Тюменскую область с рабочим визитом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Глава Минстроя России Ирек Файзуллин прибыл в Ишим. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Он вместе с полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Александром Моором проведут здесь встречу с местными жителями. «Вместе с полпредом Президента в УФО Владимиром Якушевым и Губернатором Тюменской области Александром Моором Ирек Файзуллин осматривает дамбу в районе пешеходного моста в Ишиме», — сообщает инфоцентр. Также у делегации запланирована встреча с горожанами. Город Ишим находится в зоне затопления. Ранее мэр Федор Шишкин предсказал вторую волну наводнения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин прибыл в Ишим. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Он вместе с полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Александром Моором проведут здесь встречу с местными жителями. «Вместе с полпредом Президента в УФО Владимиром Якушевым и Губернатором Тюменской области Александром Моором Ирек Файзуллин осматривает дамбу в районе пешеходного моста в Ишиме», — сообщает инфоцентр. Также у делегации запланирована встреча с горожанами. Город Ишим находится в зоне затопления. Ранее мэр Федор Шишкин предсказал вторую волну наводнения.