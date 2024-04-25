25 апреля 2024

В подтопляемый Ишим приехал федеральный министр

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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, портрет, файзуллин ирек
Ирек Файзуллин приехал в Тюменскую область с рабочим визитом Фото:
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Глава Минстроя России Ирек Файзуллин прибыл в Ишим. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Он вместе с полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Александром Моором проведут здесь встречу с местными жителями.

«Вместе с полпредом Президента в УФО Владимиром Якушевым и Губернатором Тюменской области Александром Моором Ирек Файзуллин осматривает дамбу в районе пешеходного моста в Ишиме», — сообщает инфоцентр. Также у делегации запланирована встреча с горожанами.

Город Ишим находится в зоне затопления. Ранее мэр Федор Шишкин предсказал вторую волну наводнения.

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Глава Минстроя России Ирек Файзуллин прибыл в Ишим. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Он вместе с полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Александром Моором проведут здесь встречу с местными жителями. «Вместе с полпредом Президента в УФО Владимиром Якушевым и Губернатором Тюменской области Александром Моором Ирек Файзуллин осматривает дамбу в районе пешеходного моста в Ишиме», — сообщает инфоцентр. Также у делегации запланирована встреча с горожанами. Город Ишим находится в зоне затопления. Ранее мэр Федор Шишкин предсказал вторую волну наводнения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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