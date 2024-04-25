25 апреля 2024

Раненому на СВО тюменцу не хотели платить миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон Тввику. Тюмень , окопы, окоп, военнослужащие, солдат, мобилизованные, сво, специальная военная операция, рытье окопов
Тюменец получил ранение в ходе СВО Фото:

Раненому в спецоперации жителю Тюмени не хотели выплачивать компенсацию по причине того, что на момент ухода на СВО мужчина не проживал на территории региона. Об этом сообщает прокуратору Тюменской области.

«Установлено, что в предоставлении данной меры поддержки заявителю было отказано в связи с тем, что не был подтвержден факт его проживания в Тюменской области на дату начала участия в СВО, отсутствовала прописка по месту жительства или пребывания», — сообщили в ведомстве. Впоследствии факт проживания мужчины в регионе был подтвержден.

Правительство области установило порядок выплаты за боевые ранения в ходе СВО в апреле 2022 года. Сумма компенсации составляет миллион рублей. В настоящий момент суд удовлетворил требование прокуратуры и тюменец может рассчитывать на получение денежных средств.

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Раненому в спецоперации жителю Тюмени не хотели выплачивать компенсацию по причине того, что на момент ухода на СВО мужчина не проживал на территории региона. Об этом сообщает прокуратору Тюменской области. «Установлено, что в предоставлении данной меры поддержки заявителю было отказано в связи с тем, что не был подтвержден факт его проживания в Тюменской области на дату начала участия в СВО, отсутствовала прописка по месту жительства или пребывания», — сообщили в ведомстве. Впоследствии факт проживания мужчины в регионе был подтвержден. Правительство области установило порядок выплаты за боевые ранения в ходе СВО в апреле 2022 года. Сумма компенсации составляет миллион рублей. В настоящий момент суд удовлетворил требование прокуратуры и тюменец может рассчитывать на получение денежных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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