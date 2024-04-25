Раненому на СВО тюменцу не хотели платить миллион рублей

26 апреля 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Тюменец получил ранение в ходе СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Раненому в спецоперации жителю Тюмени не хотели выплачивать компенсацию по причине того, что на момент ухода на СВО мужчина не проживал на территории региона. Об этом сообщает прокуратору Тюменской области. «Установлено, что в предоставлении данной меры поддержки заявителю было отказано в связи с тем, что не был подтвержден факт его проживания в Тюменской области на дату начала участия в СВО, отсутствовала прописка по месту жительства или пребывания», — сообщили в ведомстве. Впоследствии факт проживания мужчины в регионе был подтвержден. Правительство области установило порядок выплаты за боевые ранения в ходе СВО в апреле 2022 года. Сумма компенсации составляет миллион рублей. В настоящий момент суд удовлетворил требование прокуратуры и тюменец может рассчитывать на получение денежных средств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Раненому в спецоперации жителю Тюмени не хотели выплачивать компенсацию по причине того, что на момент ухода на СВО мужчина не проживал на территории региона. Об этом сообщает прокуратору Тюменской области. «Установлено, что в предоставлении данной меры поддержки заявителю было отказано в связи с тем, что не был подтвержден факт его проживания в Тюменской области на дату начала участия в СВО, отсутствовала прописка по месту жительства или пребывания», — сообщили в ведомстве. Впоследствии факт проживания мужчины в регионе был подтвержден. Правительство области установило порядок выплаты за боевые ранения в ходе СВО в апреле 2022 года. Сумма компенсации составляет миллион рублей. В настоящий момент суд удовлетворил требование прокуратуры и тюменец может рассчитывать на получение денежных средств.