Раненому на СВО тюменцу не хотели платить миллион рублей

Раненому в спецоперации жителю Тюмени не хотели выплачивать компенсацию по причине того, что на момент ухода на СВО мужчина не проживал на территории региона. Об этом сообщает прокуратору Тюменской области.
«Установлено, что в предоставлении данной меры поддержки заявителю было отказано в связи с тем, что не был подтвержден факт его проживания в Тюменской области на дату начала участия в СВО, отсутствовала прописка по месту жительства или пребывания», — сообщили в ведомстве. Впоследствии факт проживания мужчины в регионе был подтвержден.
Правительство области установило порядок выплаты за боевые ранения в ходе СВО в апреле 2022 года. Сумма компенсации составляет миллион рублей. В настоящий момент суд удовлетворил требование прокуратуры и тюменец может рассчитывать на получение денежных средств.
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